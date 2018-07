Com o retorno de Lyoto Machida, UFC chega a São Paulo em outubro

A cidade de São Paulo já tem data marcada para receber o maior evento de MMA do mundo. No dia 28 de outubro, o ginásio do Ibirapuera será palco de mais uma edição do UFC. No combate principal da noite, os fãs terão um reencontro com Lyoto Machida, ex-campeão dos meio-pesados. Ele enfrentará o norte-americano Derek Brunson, em card que terá ainda as presenças de Demian Maia, Glover Teixeira, Antônio 'Cara de Sapato' e Augusto Mendes, entre outros.

Machida retorna ao octógono somando 22 vitórias e sete revezes na carreira, após cumprir suspensão de 18 meses por doping. Agora, na categoria dos médios, o brasileiro afirma estar preparado.

"Essa é a minha volta e a pressão sempre vai existir. Estou bem mentalmente e em boas condições físicas também. Eu não parei de treinar em nenhum momento, venho sempre evoluindo e acredito que esse é mais um desafio para mim", conta durante o "media day" realizado na capital paulista.

Apesar da pressão, Machida aposta no fator casa como um dos pontos principais para o triunfo. "É um momento muito importante para mim, meu retorno e sendo aqui no Brasil. Existia a possibilidade de lutar fora, mas eu realmente queria lutar aqui. Depois de dois anos, ter a oportunidade de estar no Ibirapuera vai ser um grande momento", conclui.

Já para Derek Brunson, enfrentar alguém fora de casa não será um grande problema. O americano, que também falou com a imprensa brasileira, esbanja otimismo e elogios antes do confronto. "Estou feliz em lutar no Brasil, é um País lindo. Os fãs são muito passionais, eu sei que vão me vaiar, mas estou empolgado. Quero fazer um grande show e continuar subindo na categoria", diz. Ele ainda arrisca algumas palavras em português, brincadeiras durante a coletiva e afirma que vai estudar o idioma quando voltar para casa.

Os dois lutadores principais da noite, não deixam de destacar que uma vitória no UFC São Paulo será um passo importante para disputar o cinturão da categoria. Enquanto Brunson afirma que ainda está crescendo e quer chegar no mesmo lugar que Machida já esteve um dia, o brasileiro diz que não está voltando para brincar ou ganhar dinheiro. "Eu tenho um objetivo maior e estou aqui porque quero me tornar campeão".

UFC Fight Night

28 de outubro, em São Paulo.