Com quatro setores esgotados, restam poucos ingressos para o UFC São Paulo

O UFC anunciou nesta segunda-feira quatro setores do Ginásio do Ibirapuera que estão esgotados para o evento em São Paulo, no próximo dia 16 de novembro. Não há mais entradas disponíveis para as categorias Octógono Premium, Poltrona Superior, Cadeira Exclusiva e o VIP Package.

Com valores que variam entre R$ 87,50 (meia-entrada da Cadeira Superior B) e R$ 2.650 (VIP Ultimate Plus), a organização do evento, que tem como principal atração o combate entre Jan Blachowicz e Ronaldo Jacaré, já avisa que as "outras áreas estão perto de terem suas vendas encerradas nos próximos dias".

Para os fãs que desejam garantir presença no Ginásio do Ibirapuera, os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.tudus.com.br, no aplicativo da Tudus, disponível na Apple Store e Google Play, ou nos pontos de venda credenciados que estão disponíveis no site da organização.

Este será o terceiro e último evento do Ultimate no país em 2019. Antes, Fortaleza em fevereiro, e Rio de Janeiro em maio, foram sede de lutas da principal organização de MMA do mundo.

Além de Ronaldo Jacaré, os brasileiros Maurício Shogun, Charles do Bronx, Serginho Moraes, Ricardo Ramos, Francisco Massaranduba, Warlley Alves, Renan Barão e Priscila Cachoeira também são atrações confirmadas no card.

INGRESSOS PARA O UFC SÃO PAULO

Cadeira Premium: R$ 625,00 / R$ 312,50 (meia-entrada)

Cadeira Especial: R$ 450,00 / R$ 225,00

Cadeira Superior (A): R$ 250,00/ R$ 125,00

Cadeira Superior (B): R$ 175,00/ R$ 87,50

VIP Ultimate Plus: R$ 2.650,00 / R$ 2.200,00

Elite Plus: R$ 2.500,00 / R$ 2.050,00

Ultimate Package: R$ 2.400,00 / R$ 1.950,00

CONFIRA O CARD DO UFC SÃO PAULO (ainda em aberto)

Jan Blachowicz x Ronaldo Jacaré

Maurício Shogun x Paul Craig

Charles do Bronx x Jared Gordon

Antonio Arroyo x André Muniz

Markus Perez x Wellington Turman

Serginho Moraes x James Krause

Ricardo Ramos x Eduardo Garagorri

Francisco Massaranduba x Bobby Green

Warlley Alves x Randy Brown

Douglas D'Silva x Renan Barão

Ariane Lipski x Priscila Cachoeira

Vanessa Melo x Tracy Cortez