Com 'Spider' no topo, Brasil domina lista de nocauteadores do UFC

O Brasil já não vive os seus melhores dias dentro do UFC e, ao contrário de outrora, possui apenas José Aldo como detentor de cinturão de uma categoria do maior evento de MMA do planeta, mas, se falarmos de nocautes, o país é um "fenômeno" com nada menos do que cinco atletas na lista dos dez que mais nocauteiam seus rivais.

O grande campeão entre os nocauteadores é Anderson Silva . O "Spider", considerado o maior lutador de MMA na história e que possui um retrospecto de 33 vitórias e apenas seis derrotas na modalidade, já nocauteou os seus adversários 17 vezes desde que chegou ao UFC, tendo conseguido um nocaute logo em sua estreia no evento, em 2006, quando derrubou Chris Leben com apenas 49 segundos de luta. Anderson manteve a forma e, também levando seu adversário à lona, chegou ao topo na categoria dos pesos médios, vencendo Rich Franklin. Outras vitórias emblemáticas do brasileiro conquistadas da mesma forma foram contra Chael Sonnen e Vitor Belfort.

Quem aparece em segundo no quesito é Lyoto Machida, com 12 nocautes, um a mais do que Júnior "Cigano". Os ex-campeões do UFC são seguidos por Thiago Alves e o "intruso" entre os brasileiros Rich Franklin, que perdeu o cinturão para Anderson Silva.