Comando do UFC dá entrevista sobre plano de combate ao doping

O presidente do UFC, Dana White, e o CEO da entidade, Lorenzo Fertitta, estarão juntos em Las Vegas para uma entrevista coletiva à imprensa. O objetivo do encontro, segundo divulgado pela imprensa americana, é tornar público um plano de combate do doping entre os lutadores.

Nesta terça-feira, a Comissão Atlética de Nevada confirmou o segundo positivo por doping de Anderson Silva, após exame das amostras recolhidas no dia da luta com Nick Diaz, em 31 de janeiro. O brasileiro já havia sido pego em teste surpresa realizado no dia 9 de janeiro. Anderson está suspenso provisoriamente até março, quando seu caso será julgado. Diaz também foi pego no doping, como reincidente no uso de maconha. Por isso, o combate entre os dois deverá ser declarado sem vencedores.