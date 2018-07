Comissão de Nevada marca data para defesa de Anderson Silva

A Comissão Atlética de Nevada marcou para o dia 13 de agosto a defesa do brasileiro Anderson Silva, que testou positivo para drostanolona e androsterona antes e depois da luta contra Nick Diaz, realizada em 31 de janeiro de 2015.

O norte-americano também foi flagrado pelo uso de maconha após o UFC 183, disputado em Las Vegas, e também poderá apresentar justificativa para o caso, explicou Bob Bennett, diretor executivo da Comissão Atlética de Nevada, ao site MMA Fighting.

Suspenso preventivamente após ser pego no doping, ex-campeão dos pesos-médios do UFC acabou perdendo seu lugar no Reality Show The Ultimate Fighter antes do fim. Depois de participar dos três primeiros episódios do TUF, ele acabou sendo substituído pelos irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro.

Em uma das poucas vezes que falou durante este período, o Spider se disse inocente das acusações. 'Ainda não sei o que aconteceu nessa história do doping. Os suplementos que utilizei na recuperação da fratura na perna foram levados para análise. Vamos descobrir o que houve, mas ano que vem volto a lutar de qualquer jeito. Já seria o prazo natural'

Essa deve ser a argumentação dos advogados do lutador brasileiro, que voltava ao octógono contra Diaz depois de se recuperar da grave fratura na perna causada após a tentativa de um chute em Chris Weidman, em luta que valia o cinturão da categoria.

Olimpíada

Durante dois meses o nome de Anderson Silva ganhou destaque também no tae kwon do, depois do lutador dizer que participaria das seletivas para buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2016. A ideia, porém, foi descartada para que ele pudesse se focar no julgamento.

“Essa questão da Olimpíada já foi descartada. O Anderson não vai participar da Olimpíada. Ele agora está esperando o veredicto da Comissão Atlética (de Nevada, EUA), que deve estar saindo em breve. Estamos aguardando, vamos ver se vai haver punição e de quanto tempo vai ser. Ele tem treinado, o Anderson é um cara que não para de treinar nunca. Ele está se mantendo ativo”, explicou o treinador Jorge “Joinha”, em entrevista publicada pelo Portal do Vale Tudo.