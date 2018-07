Conor McGregor afirma que assinou contrato para lutar com Mayweather

Conor McGregor teria concordado, em documento, em lutar com o ex-boxeador Floyd Mayweather num ringue de boxe. McGregor, que detém o título de peso leve do UFC, espera que Mayweather também assine o acordo da luta "nos próximos dias" depois de meses de especulação de um encontro desses dois lutadores de modalidades diferentes. A luta não está garantida ainda.

Em declaração emitida para o site TheMacLife.com, o lutador irlandês disse: "É uma honra assinar este acordo". "A primeira e mais importante parte deste contrato histórico foi oficialmente assinada. Parabéns a todas as partes envolvidas. Agora esperamos Al Haymon e sua assinatura de pugilista nos próximos dias."

Mayweather se aposentou do boxe em setembro de 2015 depois de igualar o recorde invicto de Rocky Marciano de 49-0. Depois disso, ele se meteu em uma guerra de provocações verbais com McGregor nas mídias sociais desde que parou. O público pede o confronto. Na quarta-feira, o presidente do UFC, Dana White, revelou que as negociações com McGregor foram concluídas para o potencial combate, que poderia acontecer ainda este ano.

"O lado do McGregor está pronto", disse White à TNT. "Estou começando a trabalhar no lado de Mayweather agora. Eu não estou dizendo que a luta vai acontecer, mas tenho um lado feito, agora é hora de trabalhar no outro. Se pudermos chegar a um acordo com Haymon e Mayweather, a luta vai acontecer."