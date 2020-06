Conor McGregor anuncia que vai se aposentar pela terceira vez em 4 anos

Controverso e sempre disposto a chamar a atenção dos fãs, Conor McGregor anunciou a aposentadoria pela terceira vez em quatro anos. O lutador irlandês de 31 anos fez o anúncio em suas redes sociais, logo após a disputa do UFC 250, em Las Vegas, que teve a brasileira Amanda Nunes como grande vencedora da noite.

"Oi, pessoal. Eu tomei a decisão de me aposentar das lutas. Muito obrigado pelas incríveis memórias. Tem sido uma grande jornada. Aqui está uma foto minha com minha mãe em Las Vegas após um dos meus títulos mundiais. Escolha a casa dos seus sonhos, Mags. Amo você. Qualquer que seja seu desejo é seu", escreveu McGregor.

Leia Também Amanda Nunes vence Felicia Spencer, mantém cinturão e faz história no UFC

A publicação surpreendeu desta vez porque McGregor parecia estar inclinado a voltar para o octógono. Chegou a ser cotado para lutar contra alguns nomes do UFC, como o nigeriano Kamaru Usman, o russo Khabib Nurmagomedov e o norte-americano Jorge Masvidal.

McGregor não cumpriu o prometido nas duas vezes que disse que pararia de lutar. Nessas ocasiões em que afirmou que iria se aposentar, o irlandês foi estratégico, de modo que tomou essas decisões para aumentar seus ganhos no UFC.

Em abril de 2016, insatisfeito com a obrigação de participar de eventos promocionais do UFC, escreveu em seu perfil no Twitter que estava deixando o MMA. "Decidi me aposentar jovem. Obrigado pelo dinheiro. Nos falamos depois", afirmou. Ele, então, acabou sendo retirado da luta contra Nate Diaz. Alguns dias depois, mudou o pensamento e fechou contrato para enfrentar Diaz no UFC 202.

Em março do ano passado, McGregor anunciou o adeus ao MMA pouco depois de dizer que estava negociando uma luta com o UFC para julho daquele ano. Recuou da ideia novamente e voltou ao octógono no início neste ano.

A sua última luta foi em janeiro deste ano, quando superou o norte-americano Donald Cerrone por nocaute aos 40 segundos de combate. O cartel do irlandês é composto por 22 vitórias e quatro derrotas.

Controverso e provocador, McGregor chegou a participar de uma luta de boxe contra Floyd Mayweather em agosto de 2017 e foi derrotado. O ex-campeão dos pesos leve e pena se tornou um dos lutadores mais populares mundialmente. No Brasil, ganhou destaque pela rivalidade com José Aldo, tendo derrotado o brasileiro na luta que lhe valeu a unificação do cinturão dos penas.