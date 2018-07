Conor McGregor solta o verbo após vencer e fazer história no UFC 205

O irlandês Conor McGregor, ou melhor, o "Notório", conseguiu se destacar mais uma vez no mundo do UFC. Agora, ele se tornou o primeiro lutador da história do Ultimate a possuir dois cinturões de duas categorias simultaneamente. Em um combate memorável, o campeão dos penas (até 66 kg) fez mais uma vítima ao vencer Eddie Alvarez, na madrugada deste domingo, em Nova York, e garantir também o título entre os leves (até 70 kg).

Como já havia avisado, McGregor não tomou conhecimento de Alvarez e dominou a luta. No primeiro round, aplicou dois knockdowns no norte-americano, o que quase finalizou o confronto. No segundo assalto, usou o peso da mão esquerda para nocautear o adversário e levar ao delírio os fãs presentes no Madison Square Garden.

Após a vitória, o "Notório" exigiu que seu segundo cinturão fosse entregue naquele momento. "Onde está o meu segundo cinturão? Eu rendo 4,2 bilhões de dólares a vocês e não me dão o meu cinturão? Acabei de ganhar e vocês já querem tirá-lo de mim." E, conforme a exigência do campeão, ele ostentou os dois cinturões ao mesmo tempo.

Ainda no octógono, McGregor soltou o verbo. "Vou arrancar a cabeça de qualquer um que se opor a mim", disse antes de sair, "Passei muito tempo falando mal de muita gente, ridicularizei muita gente aqui, mas gostaria de pedir desculpas... a absolutamente ninguém."

O CAMPEÃO EM NÚMEROS

Com mais uma conquista, o irlandês agora soma 21 vitórias e três derrotas na carreira. Dono de números notáveis, o lutador possui uma lista de recordes no currículo. Em 2015, se tornou o primeiro irlandês a ser dono de um cinturão linear do UFC. Já ganhou 5 vezes seguidas o prêmio de "Performance da Noite", nessa categoria, também foi o atleta que mais recebeu a premiação. E um dos números que os brasileiros não esquecem, são os 13 segundos que McGregor levou para acabar com a invencibilidade de 10 anos de José Aldo.

PÓS-LUTA

Fazer história no mundo da luta não era a única novidade que o polêmico McGregor iria esbanjar na noite de sábado. O campeão também fez outros dois importantes comunicados após sua vitória. Ele será pai pela primeira vez e pretende ser sócio do UFC.

"Há algumas bombas que queria soltar. Um dos anúncios é que serei pai no começo do ano que vem. Não sei o que terei de fazer, porque não quero trazer meu filho ao mundo no meio disso tudo, não quero que isso vire um daqueles reality shows de celebridade."

Após a primeira novidade, ele declarou que a organizção do UFC precisa "ir atrás dele". "Os novos proprietários não vieram falar comigo desde que a companhia foi vendida, e, como um homem de negócios, eu conquistei algo. Há pessoas que compraram parcelas, cadê minha parte? Eles precisam vir até mim. Estou formando uma família, com um filho a caminho, quero ser proprietário, conquistei isso", disse na coletiva de imprensa.

CONFIRA OS RESULTADOS DO UFC 205:

CARD PRINCIPAL

Conor McGregor venceu Eddie Alvarez por nocaute aos 3m04s do 2º round.

Tyron Woodley e Stephen Thompson tiveram um empate majoritário (47-47, 47-47, 48-47).

Joanna Jedrzejczyk venceu Karolina Kowalkiewicz por decisão unânime (49-46, 49-46, 49-46).

Yoel Romero venceu Chris Weidman por nocaute técnico aos 24s do 3º round.

Raquel Pennington venceu Miesha Tate por decisão unânime (29-28, 30-27, 30-27).

CARD PRELIMINAR

Frankie Edgar venceu Jeremy Stephens por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28).

Khabib Nurmagomedov venceu Michael Johnson por finalização (kimura) aos 2m31s do 3º round.

Tim Boetsch venceu Rafael Natal por nocaute técnico aos 3m22s do 1º round.

Vicente Luque venceu Belal Muhammad por nocaute aos 1m19s do 1º round.

Jim Miller venceu Thiago Alvez por decisão unânime (30-27, 29-28, 30-27).

Liz Carmouche venceu Katlyn Chookagian por decisão dividida (28-29, 29-28, 29-28).