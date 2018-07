Conor McGregor usa caso de prisão para provocar Mayweather

A disputa entre Conor McGregor e Floyd Mayweather Jr. ganhou mais um capítulo. Após o pugilista afirmar ao programa "First Take", da ESPN, que ofereceu US$ 15 milhões (quase R$ 48 milhões), o lutador de MMA fez uma provocação ao americano no Instagram.

O irlandês publicou um desenho em sua conta em que Mayweather aparece nocauteado e ele ostenta os três cinturões do pugilista. O problema é que, além da imagem, Conor escreveu: Call me C.J Watson! (Me chame de CJ Watson!).

Vale lembrar que C.J Watson é um jogador de basquete, que atuou em diversos times da NBA e atualmente está no Orlando Magic. O armador é apontado como pivô de um episódio que fez Mayweather passar 90 dias preso. À época, em 2010, o pugilista ficou com ciúmes de algumas mensagens de texto de Watson no celular de Josie Harris, sua ex-mulher e mãe de três de seus filhos. O americano agrediu Harris e foi preso por violência doméstica.