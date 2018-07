Contra Joanna, Bate-Estaca afirma: ‘Vou fazer o meu jogo e trazer o cinturão para casa’

O Brasil pode ter mais um título do UFC a partir deste sábado, quando Jéssica Andrade entrará no octógono para enfrentar a campeã Joanna Jedrzejczyk, no UFC 211, em Dallas. O confronto, que vale o cinturão dos pesos-palhas da organização, era uma dúvida para a brasileira até poucos meses atrás.

Em entrevista exclusiva ao Estado, Jéssica conta como recebeu a notícia do seu próximo desafio: “No começo eu fiquei esperando para ver se o Dana White (presidente do Ultimate) daria a disputa do cinturão ou teria uma próxima luta. Quando eu soube, foi a melhor coisa do mundo. A alegria foi geral e eu falei que agora iria focar e treinar, porque agora era para valer”.

Na preparação para encarar a atual campeã, ‘Bate-Estaca’ afirma que vai surpreender: “Estou focando muito na parte do muay thai, na trocação e no cotovelo para me defender. Já comecei muito bem e com certeza todos vão ver uma Jéssica muito diferente nesse combate”.

Vencendo Joanna, a paranaense se tornará a primeira brasileira a conquistar o título máximo do UFC na categoria peso-palha, e ela não deixa escapar a confiança: “Estou indo ciente de que a vitória é minha. Vou chegar lá e dar o meu máximo. Vou fazer o meu jogo e trazer esse cinturão para casa”.

O card deste sábado também conta com a disputa dos brasileiros Junior Cigano e Demian Maia. Enquanto Cigano luta com Stipe Miocic pelo título peso-pesado da organização, Demian encara Jorge Masvidal na terceira luta principal da noite.

CONFIRA O CARD

UFC 211, 13 de maio, em Dallas (EUA)

CARD PRINCIPAL

Peso-pesado: Stipe Miocic x Junior Cigano

Peso-palha: Joanna Jedrzejczyk x Jéssica Bate-Estaca

Peso-meio-médio: Demian Maia x Jorge Masvidal

Peso-pena: Frankie Edgar x Yair Rodríguez

Peso-médio: Krzysztof Jotko x David Branch

CARD PRELIMINAR

Peso-leve: Eddie Alvarez x Dustin Poirier

Peso-leve: Chas Skelly x Jason Knight

Peso-leve: Marco Polo Reyes x James Vick

Peso-palha: Jessica Aguilar x Courtney Casey

Peso-pena: Jared Gordon x Michel Quiñones

Peso-pesado: Chase Sherman x Rashad Coulter

Peso-pena: Gabriel Benítez x Enrique Barzola

Peso-meio-pesado: Joachim Christensen x Gadzhimurad Antigulov