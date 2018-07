Cortejo de Muhammad Ali percorre ruas de Louisville

O cortejo com o corpo de Muhammad Ali pelas ruas de Louisville, terra natal do lutador, começou na manhã desta sexta-feira, por volta das 10h35 (11h35 de Brasília), com uma hora de atraso em relação à programação oficial. No início da manhã, uma cerimônia restrita aos familiares e amigos mais próximos foi realizada na casa do boxeador. É o início da despedida do lutador, morto na semana passada em decorrência de complicações respiratórias do mal de Parkinson

Os escolhidos para carregar o caixão também participaram da cerimônia particular, entre eles os ex-lutadores Lennox Lewis, George Foreman e Mike Tyson, além do ator Will Smith, que protagonizou o multicampeão de boxe no filme "Ali", de 2001, familiares e políticos.

São 21 limusines que acompanham o carro fúnebre. Os carros trazem, no vidro dianteiro, desenhos de borboletas em referência à maneira como o próprio Ali descreveu seu estilo de lutar: "Flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha".

O cortejo saiu da casa da família, passou pelo bairro onde Ali nasceu, da Grand Avenue, e vai percorrer locais importantes para a carreira do lutador, como o centro da cidade e o Ali Center, centro de memória. Centenas de pessoas levaram cadeiras de praia e guarda-sóis para aguardar a passagem dos carros. O trajeto de cerca de 30 quilômetros deve demorar 90 minutos até o cemitério Cave Hill.

Os eventos desta sexta-feira são a segunda parte do funeral. O primeiro dia, quinta-feira, foi uma cerimônia islâmica tradicional, cheia de orações em árabe, mas marcada por discursos que destacaram a trajetória política e social do maior boxeador de todos os tempos. Cerca de 15 mil pessoas participaram do Jenazah (funeral, em árabe), realizado também em Louisville.