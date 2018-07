Após polêmica com Germaine, Cris Cyborg vai lutar contra estreante no UFC 214

Cris Cyborg irá lutar pelo cinturão dos peso-pena do UFC com a australiana Megan Anderson, que era a campeã da categoria pelo Invicta FC e fará sua primeira luta no Ultimate. Megan, porém, não era a primeira adversária a ser escalada para enfrentar a brasileira.

Cyborg deveria lutar com a holandesa Germaine de Randamie, que venceu Holly Holm na primeira luta da categoria e ficou com o cinturão. Germaine, porém, se recusou a lutar com a brasileira, alegando que esta cometia doping e que desejava voltar à categoria peso-galo. O UFC retirou o cinturão da holandesa, e, por isso, a luta do dia 29 de julho valerá o título da categoria.

Megan Anderson tem um cartel de 10 lutas, com 8 vitórias e 2 derrotas. Cyborg, por sua vez, já lutou 18 vezes, vencendo 17 e perdendo 1, em sua estreia no MMA. A brasileira fez campanha pela criação da categoria de pesos-pena, da qual é originária, pois antes atuava em uma abaixo, o peso-casado.

Confira o card do evento:

UFC 214

29 de julho, em Anaheim (EUA)

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-meio-pesado: Daniel Cormier x Jon Jones

Peso-pena: Cris Cyborg x Megan Anderson

Peso-galo: Renan Barão x Aljamain Sterling

Peso-meio-pesado: Jimi Manuwa x Volkan Oezdemir

Peso-pena: Ricardo Lamas x Jason Knight

Peso-pena: Andre Fili x adversário a ser definido

Peso-leve: Sage Northcutt x Claudio Puelles

peso-palha: Kailin Curran x Aleksandra Albu

Peso-leve: Josh Burkman x Drew Dober

Peso-mosca: Jarred Brooks x Eric Shelton

Peso-pesado: Dmitri Smoliakov x Adam Wieczorec

Peso-pena: Brian Ortega x Renato Moicano