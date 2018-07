Cris Cyborg quer descer de peso para enfrentar Ronda Rousey

A lutadora brasileira Cris Cyborg decidiu que tentará descer de peso visando um embate com a campeã do UFC, Ronda Rousey. Cris luta pela categoria peso-pena (até 65,8 kg), no torneio Invicta FC, enquanto Ronda detém o cinturão do peso-galo (até 61,2kg) no maior evento de artes marciais mistas (MMA) do mundo.

Em preparação para descer de categoria, a brasileira já marcou uma apresentação em peso combinado de 63,5 kg, pelo Invicta FC 15, mas nenhuma adversária foi anunciada até o momento.

As atletas são rivais desde que competiam pelo torneio Strikeforce, em 2011, mas jamais se enfrentaram no octógono. Em outras oportunidades, já foi cogitada a mudança de categoria de Cris Cyborg para permitir a luta, mas, à época, a brasileira não quis realizar a perda de peso alegando potenciais riscos à saúde.

De acordo com o nutricionista da seleção brasileira de fisiculturismo, Gustavo Sicri, o processo realmente pode ser perigoso e deve ser acompanhado de perto. "Essas estratégias podem prejudicar a saúde. É importante conhecer o metabolismo do atleta para que haja uma melhora, tanto no plano nutricional, quanto no plano de treinamento”, afirma.

Cris Cyborg tem 15 lutas como profissional, com 14 vitórias e apenas uma derrota, que ocorreu em seu confronto de estreia. Ronda Rousey possui 12 embates e 12 vitórias na carreira.