Dana White garante ilha particular e vôos privados para a realização do UFC 249 

Dana White, presidente do UFC, está disposto a utilizar uma ilha particular e um avião privado para retomar a agenda de eventos da elite do MMA mundial. O líder da organização quer manter os negócios vivos durante pandemia da covid-19 e garantiu que o UFC 249 acontecerá no dia 18 de abril, dando início à retomada da programação semanal lutas.

LEIA TAMBÉM > Personalidades do futebol veem momento oportuno para mudanças na modalidade

"Eu reservei esse local por dois meses, e faremos eventos lá toda semana por esse período. Também estou a um dia ou dois de fazer um seguro para uma ilha particular. Eu tenho uma ilha, estamos colocando lá toda a infraestrutura e vamos fazer lutas com atletas estrangeiros lá também. Como não consigo trazer lutadores de outros países para dentro dos EUA, eu vou levá-los em um avião particular para essa ilha e fazer as lutas lá - os lutadores entrarão em um avião em um local para onde nós os levaremos e embarcarão sem saber para onde irão. A partir de 18 de abril o UFC estará de volta, com eventos semanais", afirmou White em entrevista a TMZ Sports.

O chefe do UFC garantiu que todos os atletas relacionados serão testados para covid-19 de forma exaustiva e assegurou que todos os participantes envolvidos na produção do evento estarão saudáveis e seguros.

"Será a 'Ilha das Lutas'. Acho que hoje (terça-feira) eu vou conseguir acertar tudo. Teremos tudo lá. Vamos levar os atletas de avião e realizar os eventos. Não haverá público, e todos serão testados previamente quantas vezes tiverem que ser. Vamos garantir que tenhamos atletas 100% saudáveis, e também membros da Comissão Atlética, funcionários, minha equipe de produção, treinadores, juízes, árbitros... Todos estarão seguros antes, durante e depois das lutas", ressaltou o presidente.

O UFC 249 contará com três brasileiros: Jéssica Bate-Estaca, que enfrentará Rose Namajunas, Ronaldo Jacaré, que terá como adversário Uriah Hall e Vicente Luque, novidade, que terá como oponente Niko Price. O card principal fica por conta de Tony Ferguson e Justin Gaethje, que irão disputar o título interino dos leves. Dana White comentou a escolha dos lutadores.

"Definitivamente colocar esse evento de pé foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Os dois, Justin Gaethje e Tony Ferguson, mostraram do que são feitos ao se colocarem à disposição para lutar e ao aceitarem essa luta", concluiu.