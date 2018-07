Dana White muda de opinião e anuncia Conor McGregor x Eddie Alvarez no UFC 205

Um dia após afirmar que gostaria de ver o duelo entre Conor McGregor e José Aldo, pela unificação dos títulos peso-pena do Ultimate, Dana White parece ter mudado de ideia. Em entrevista, ao Sports Center, o mandatário da organização revelou que o irlandês lutará pelo cinturão do peso-leve, contra o campeão Eddie Alvarez, pelo UFC 205 em Nova York, Estados Unidos, no dia 12 de novembro.

Ainda segundo o chefão, Conor deve manter o cinturão linear do peso-pena, condição que deixa Aldo como campeão interino da categoria. Em sua última apresentação, o brasileiro superou Frankie Edgar para na sequência, provocar o "Notório", vencedor da luta entre eles, com um nocaute.

McGregor vem de triunfo na revanche contra Nate Diaz, por decisão majoritária. No primeiro duelo entre eles, o lutador foi finalizado. Justamente pelo último combate, o irlandês havia sido descartado por Dana, devido à lesão sofrida no pé. Com um cartel de 20 vitórias e três derrotas, ele não luta pelos penas desde que conquistou o cinturão.

Do outro lado, Alvarez ganhou seu título após bater Rafael dos Anjos. Em sua carreira foram 32 lutas, com 28 vitórias e quatro derrotas. O estadunidense teria pela frente o confronto com Khabib Nurmagomedov, o russo, entretanto, foi momentaneamente deixado de lado.

Confira o card de momento do evento:

Peso-leve: Eddie Alvarez x Conor McGregor

Peso-meio-médio: Tyron Woodley x Stephen Thompson

Peso-palha: Joanna Jedrzejczyk x Karolina Kowalkiewicz

Peso-meio-médio: Donald Cerrone x Kelvin Gastelum

Peso-pena: Frankie Edgar x Jeremy Stephens

Peso-galo: Miesha Tate x Raquel Pennington

Peso-médio: Tim Kennedy x Rashad Evans

Peso-médio: Tim Boetsch x Rafael Natal

Peso-galo: Katlyn Chookagian x Liz Carmouche

Peso-leve: Jim Miller x Thiago Pitbull

Peso-meio-médio: Lyman Good x Belal Muhammad