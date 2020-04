Dana White não desiste e volta a anunciar evento de UFC dia 9 de maio

Dana White não desistiu de realizar um evento de UFC em pleno período de pandemia de coronavírus. Nesta quarta-feira, em entrevista ao canal ESPN, um de seus parceiros nos Estados Unidos, o presidente da principal organização de MMA revelou que planeja realizar uma edição em 9 de maio, em local não revelado, com a disputa de pelo menos dois cinturões.

