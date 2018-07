Dana White quer luta entre José Aldo e Conor McGregor

A esperada revanche de José Aldo contra Conor McGregor pode estar perto de acontecer, pelo menos essa é a vontade de Dana White. Em entrevista ao Yahoo Sports, o chefão do UFC desmentiu os rumores de que o irlandês esteja impossibilitado de lutar e disse que planeja uma luta para unificar os peso-pena do Ultimate.

"McGregor está com o pé lesionado, mas acha que pode lutar. Eu quero que ele enfrente José Aldo", disse. O dirigente se esquivou quando perguntado se o confronto poderia acontecer no UFC 205, evento que ocorre no dia 12 de novembro e marca a entrada da organização na cidade de Nova York.

Com a decisão, Conor McGregor não poderá enfrentar Eddie Alvarez pelo título dos pesos-leves. O falastrão não defendeu nenhuma vez o cinturão dos penas após ganhar de Aldo no UFC 194, e o UFC já indicou que se o irlandês quiser subir de categoria terá de abrir mão de seu título.

"Alvarez quer lutar com McGregor porque é uma luta fácil com muito dinheiro, mas ele tem que lutar comigo, Dana White já me falou isso", comentou Khabib Nurmagomedov, apontado pelo próprio Dana White como primeiro na lista de desafiantes de Alvarez.