De McGregor a Werdum, confira cinco lutas marcantes do UFC em 2016

Com lutas eletrizantes, o UFC protagonizou grandes combates até o momento, em 2016. Desde disputas por cinturões a até mesmo revanches, confira cinco duelos marcantes deste ano.

UFC 195 - Lawler x Condit

Pelo título dos meio-médios, a dupla realizou uma grande luta, em que Lawler se manteve campeão, com uma decisão dividida (47-48, 48-47 e 48-47).

UFC 196 - McGregor x Diaz

Campeão peso-pena, o irlandês subiu para a categoria meio-médio e acabou derrotado por finalização no segundo round.

UFC 198 - Werdum x Miocic

Defendendo o cinturão dos pesos-pesados, o brasileiro Fabricio Werdum acabou surpreendido e nocauteado pelo americano ainda no primeiro round.

UFC 199 - Rockhold x Bisping

No primeiro combate entre eles, em 2014, melhor para Rockhold, que venceu por finalização. Neste ano, porém, o campeão acabou superado por Michael Bisping, que não tomou conhecimento e venceu ainda no primeiro round, com um nocaute.

UFC 202 - McGregor x Diaz II

Buscando revanche, o irlandês subiu para o peso meio-médio pela segunda vez e conseguiu superar Diaz, em decisão majoritária (48-47, 47-47 e 48-47)