De olho na Olimpíada, Anderson Silva treina tae kwon do. Assista!

Horas depois de o principal atleta brasileiro da categoria +80kg tratar a chance de Anderson Silva disputar a Olimpíada como uma "piada", o lutador de MMA se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Em postagem na rede social Instagram, o ex-campeão dos médios do UFC afirmou que está "a anos luz" dos seus rivais, mas prometeu que vai se dedicar ao máximo pelo sonho de lutar tae kwon do no Rio-2016.

"Sei que estou totalmente fora de forma, pois não treino há muito tempo, mas estou disposto a tentar. Vou treinar muito como sempre fiz e tentar índices (sic) para os Jogos Olímpicos. Estou em outro nível. Os atletas olímpicos são praticamente super atletas, que estão a anos luz de qualquer um. Mas eu vou sim sair da minha zona de conforto e tentar. O pior que pode acontecer é eu não conseguir resultados satisfatórios. Ao menos eu vou ter a certeza que vou tentar", escreveu Anderson ao republicar vídeo postado mais cedo, treinando tae kwon do.

No começo da tarde, Guilherme Felix, número 18 do ranking mundial da categoria na qual Anderson Silva lutaria, mostrou que os atletas da modalidade não digeriram bem a possibilidade de o atleta de MMA, suspenso por doping, participar da seletiva olímpica.

"Vamos parar com a brincadeira! Eu e a maioria dos atletas de tae kwon do estamos cansados dessa polêmica do Anderson Silva dizer que vai tentar vaga pros Jogos Olímpicos. Não tenho nada contra ele e nem o conheço pessoalmente, mas esse tema é motivo de piada. Ele (Anderson Silva) pode tentar, assim como qualquer um devidamente filiado e regularizado pode tentar. Muitos levando isso a sério, mas pra mim não passa de brincadeira, marketing pessoal dele. Todos estão falando de forma cautelosa, eu cansei. Se ele quer mesmo disputar a vaga pros Jogos, que venha. O risco é dele e acho que vai ter que se preparar muito pra não passar vergonha. Estou ansioso! Aqui não vai ter mais piadinha e brincadeira com coisa séria", postou Guilherme, no Facebook. O atleta chegou a retirar o texto minutos depois, mas voltou a postá-lo após cerca de uma hora.