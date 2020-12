Deiveson Figueiredo ficará no córner do irmão em estreia no UFC: 'vou curtir com ele'

Deiveson Figueiredo, atual campeão peso-mosca do UFC, agora terá a parceria do irmão dentro da organização. O paraense Francisco Figueiredo assinou contrato com o Ultimate e faz sua estreia no dia 20 de janeiro, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, contra Jerome Rivera.

Francisco vai contar com a ajuda do próprio irmão na hora de entrar no octógono. "Particularmente essa foi a melhor notícia que eu recebi no final de 2020. Estou amando viver esse momento e ter o meu irmão ao meu lado. Vou realizar o sonho de ir de córner dele para curtir esse momento ao seu lado", conta Deiveson em entrevista ao Estadão.

Leia Também Deiveson Figueiredo finaliza rival no UFC 255 e mantém cinturão do peso-mosca

Ambos apaixonados pelo mundo da luta, eles se comprometeram a sempre estar um ao lado do outro. "Eu sempre falei que aquele que chegasse primeiro (no UFC) teria que ajudar o outro. Sempre estive ao lado dele e ele sempre me ajudou muito", diz o campeão.

Em sua carreira, Francisco soma 11 vitórias e três derrotas. Ao lado de Deiveson ele treina na Team Figueiredo, em Belém, e tem acompanhado o irmão nos eventos do UFC. O lutador é ex-campeão peso-galo do Jungle Fight e desceu de divisão para entrar na organização.

Atual campeão da categoria dos moscas, Deiveson fez a sua primeira defesa de cinturão no último dia 22 de novembro, quando derrotou o americano Alex Perez por finalização, com uma guilhotina a 1min57s do primeiro round, na luta principal do UFC 255.