Demian Maia justifica ‘luta relâmpago’ pelo cinturão: ‘Estou com 39 anos’

Com uma sequência de sete vitórias no Ultimate, Demian Maia finalmente garantiu a chance de disputar o cinturão dos meio-médios. Neste sábado, o lutador paulista enfrentará Tyron Woodley, em Anaheim, na Califórnia, pelo UFC 214.

Há sete anos Demian conquistou a mesma oportunidade, na época, era o azarão da noite e perdeu o título do peso-médio para Anderson Silva. Agora, aos 39 anos e mais experiente, como ele mesmo afirma durante um almoço com a imprensa, em São Paulo, o que atrapalha é o curto período de tempo para a preparação. Enquanto o brasileiro tem apenas 76 dias, o atual campeão Woodley esbanja o intervalo de 146 dias entre a sua última luta e o seu próximo desafio.

Apesar da preocupação, Demian explica o motivo de aceitar uma “luta relâmpago” nesta fase da carreira, ressaltando a idade e a possível volta do canadense Georges St-Pierre: “A minha primeira reação foi não saber o que fazer, estava muito em cima da hora, mas algumas coisas pesaram. O que a organização quer em novembro é a luta do St-Pierre, então tanto faz se for eu ou o Woodley, eles vão colocar alguém de qualquer jeito”, explica.

“Estou com 39 anos, uma hora minha performance vai começar a cair e eu cheguei a me perguntar se eu poderia arriscar fazer uma luta e perder e nunca mais ter outra chance de cinturão, então era melhor ter essa chance do que se arrepender de nunca ter tido”, diz.

Questionado sobre o quanto essa decisão pode prejudicar, o paulista mantém o pensamento positivo: “É uma pergunta difícil de responder, se você me perguntar racionalmente, claro que prejudica. Mas a luta nem sempre é tão racional, ela tem esse outro lado. Por incrível que pareça, já aconteceram lutas em um curto período de espaço em que eu consegui um bom resultado. Só vamos saber isso depois do combate”.

Sobre um possível combate com Georges St-Pierre, Demian evita afirmações: “Existe essa possibilidade, mas não tem nada garantido. Eu não posso pensar em uma luta depois, isso sim pode me desconcentrar. Toda vez que isso vem na minha cabeça eu tento bloquear ou esquecer para não me atrapalhar”.

Nada parece abalar o psicológico de Demian antes da disputa pelo título, a confiança também estende para o corte de peso, outro ponto que o curto período de preparação acaba atrapalhando os lutadores, já que na semana da luta o foco vai para bater o limite dos 77kg.

“No peso eu estou bem. Mesmo com todos os meus compromissos, hoje em dia eu mantenho uma dieta que eu pretendo seguir para a minha vida. Não é uma dieta para ter ou não ter luta, como eu fazia antes, isso me faz manter o peso adequado”, conta.

ÚLTIMA CHANCE?

Sobre a luta, Demian Maia não faz mistério: “Provavelmente vai ser o Woodley tentando meter a mão dele, porque ele é muito forte, explosivo e nocauteador e eu tentando fazer meu jogo que é finalizar. Não tem muito segredo, não existe o que ele vai falar ou o que eu vou falar. No fim das contas, quem entende do esporte sabe o que vai acontecer. É uma luta que quem encaixar melhor vai ganhar”.

O que passa pela cabeça dos fãs de MMA, é que essa será a última chance de ver Demian lutando por um cinturão. Mas, para ele, o pensamento é diferente: “Isso é uma coisa relativa. Se for disputar e perder, a primeira coisa que vamos pensar é que é a última chance. Só que o mundo é tão maluco que daqui a pouco disputo o cinturão, aí tem outra disputa, um cara se machuca, outro se machuca, ganho mais uma luta e daqui a um ano estou disputando o cinturão de novo. Pode ser que precisem”, explica.

Demian também fala que uma possível aposentadoria pode entrar nos planos em dois anos: “Não tenho um plano certo. Tenho que perceber quando o corpo começar a cair, ou mesmo que o corpo continue mas a vontade não seja mais a mesma. Adoro ir todo dia para a academia treinar, para mim é divertido. Até brinco com meus filhos perguntando se eles já viram algum pai ir de bermuda e mochila trabalhar. Eu não sei quando vou parar. Se conseguir manter mais dois anos em alto rendimento, vou estar mais feliz e mais tranquilo financeiramente”.

UFC 214

29 de julho, em Anaheim (EUA)

CARD DO EVENTO:

Peso-meio-pesado: Daniel Cormier x Jon Jones

Peso-pena: Cris Cyborg x Tonya Evinger

Peso-meio-médio: Tyron Woodley x Demian Maia

Peso-meio-médio: Robbie Lawler x Donald Cerrone

Peso-casado (63,5kg): Aljamain Sterling x Renan Barão

Peso-meio-pesado: Jimi Manuwa x Volkan Oezdemir

Peso-pena: Ricardo Lamas x Jason Knight

Peso-pena: Andre Fili x Adversário a ser definido

Peso-leve: Sage Northcutt x John Makdessi

peso-palha: Kailin Curran x Alexandra Albu

Peso-leve: Josh Burkman x Drew Dober

Peso-mosca: Eric Shelton x Jarred Brooks

Peso-pesado: Dmitri Smoliakov x Adam Wieczorkowski

Peso-pena: Renato Moicano x Brian Ortega