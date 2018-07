Dengue tira John Lineker de luta do UFC Pittsburgh

John Lineker está fora do UFC Pittsburgh. O brasileiro informou que não poderá enfrentar Cody Garbrandt após ser diagnosticado com dengue. "A luta será adiada e ainda não temos data", disse o paranaense em mensagem em sua conta no Instagram.

O combate dos peso-galo seria válido pelo card principal do UFC: Cerrone x Oliveira, no próximo domingo, dia 21 de fevereiro. Lineker, dono de um cartel com 27 vitórias e sete derrotas no MMA, vem de três resultados positivos no UFC.

CONFIRA COMUNICADO

“Galera todos sabem da epidemia de dengue em nossa cidade. Embora venha tomando todos os cuidados necessários, John Lineker pegou essa bendita dengue e por as plaquetas estarem baixas não poderá lutar no próximo domingo. A luta será adiada e ainda não temos data! John está triste por não poder lutar que é o que mais ama fazer. Toda a preparação foi muito bem feita, ele viajaria amanhã (terça feira). Agradecemos toda equipe de preparação, todos os médicos que estão ajudando na recuperação do Lineker e todos os apoiadores, muito obrigado. Pedimos desculpas os fãs que estavam esperando a luta neste domingo, logo teremos uma nova data contra o mesmo oponente, Cody Garbrandt. Pedimos desculpas ao Cody. Sabemos o quanto é ruim fazer toda preparação e não poder lutar, todos nós saímos prejudicados, porém há coisas que não podemos evitar! Agora precisamos aguardar para que a luta seja remarcada”.