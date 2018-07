Depois de se entregar à polícia, Jon Jones paga fiança e é solto nos EUA

Envolvido em um acidente de trânsito e procurado por omissão de socorro, o lutador Jon Jones se entregou à polícia de Albuquerque, nos Estados Unidos, e foi levado ao Centro de Detenção Metropolitana do Condado de Bernalillo. Horas depois, o campeão dos meio-pesados do UFC pagou a fiança estipulada em US$ 2.500 (cerca de R$ 7.300). Por lei, ele pode ter pago somente 10% do valor para acompanhar as investigações em liberdade.

No domingo, o lutador avançou no sinal vermelho, provocou um acidente e fugiu sem prestar atendimento aos envolvidos. Quando a polícia chegou ao local, três carros estavam parados: um Buick SUV prata, um Toyota Camry bronze e um Honda castanho-avermelhado.

A vítima foi identificada como Vanessa Sonnenberg. A mulher de 30 anos, grávida, aguardou a chegada do marido para ser levada ao Hospital Kaseman, onde constatou que teve o braço e o punho fraturados. "Eu estou grávida e sinto que vou desmaiar. Meu braço está doendo e meu marido está vindo para me levar ao hospital", disse ao policial Jay Brionez. O oficial conversou com dono do Toyota, que também teve o veículo danificado. Falsen Cambre relatou o momento do acidente e contou que o carro de Vanessa foi empurrado em direção ao seu, atingindo a parte dianteira.

A polícia também recebeu algumas informações a partir do relato de uma testemunha, Ben Benson. Sem reconhecer Jon Jones, ele disse que perguntou se o motorista precisava de ajuda e foi ignorado. Bruce observou quando o lutador deixou o carro a pé e, poucos minutos depois, retornou ao veículo. Neste instante, ele contou ter reafirmado: "Você deveria ficar sentado se está machucado. A polícia está vindo." Pela porta do motorista, o condutor colocou dinheiro nos bolsos, passou novamente por Bruce e abandonou o local.

O policial responsável pela ocorrência foi contactado por Jay Sullivan, que não estava em serviço e também presenciou o momento do acidente. Sullivan disse ter reconhecido o lutador de MMA: "Eu assisto ao UFC o tempo todo. Eu sei como é o Jon Jones." Brionez relata ter tentado contato com o atleta diversas vezes e diz ter deixado duas mensagens de voz pedindo que Jon Jones retornasse suas ligações. No entanto, ele não recebeu qualquer resposta.