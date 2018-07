Dominick Cruz supera TJ Dillashaw e recupera cinturão do UFC

O norte-americano Dominick Cruz mostrou neste domingo que deixou o histórico de lesões para trás e reconquistou o posto de campeão do UFC, em Boston, nos Estados Unidos. O desafiante superou TJ Dillashaw por decisão dos juízes (48-47, 46-49 e 49-46) e voltou a ostentar o cinturão dos galos (61 kg).

"Obrigado a todos que me apoiaram durante esse tempo. Estou aqui por vocês. Ninguém vai me aposentar. A grande surpresa é que eu ainda tenho o que mostrar para mim mesmo. Já vi caras que se movimentavam rápido no octógono, mas ninguém é mais rápido que eu. Tenho que admitir que TJ me testou em um outro nível. Não existe sensação como essa", comemorou.

"Dominator" exibiu velocidade nos movimentos e encontrou diferentes ângulos para surpreender o rival. Sem encaixar boa sequência de golpes, Dillashaw sentia-se frustrado já no segundo round e foi ao chão três vezes durante toda a luta. O ex-campeão buscou o joelho operado de Cruz com chutes baixos, mas não conseguiu convencer os juízes.

Na segunda luta do card principal, Anthony Pettis perdeu mais uma no UFC. O ex-campeão dos leves foi superado por Eddie Alvarez, que apostou nas quedas e pressionou o rival na grade. O duelo lembrou a derrota do 'Showtime' para o brasileiro Rafael dos Anjos. Após três rounds, vitória de Alvarez por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28).

No embate entre os pesados, Travis Browne saiu vaiado mesmo após a vitória sobre Matt Mitrione. O havaiano acertou o dedo no olho direito do rival, que teve dificuldades para seguir na luta após surgir uma bola de sangue que o impedia de enxergar. A vitória veio com um nocaute técnico aos 4m09s do terceiro round.

Não, não usamos photoshop nesta foto!Foi assim que @mattmitrione saiu depois de ser nocauteado por @travisbrowneMMA pic.twitter.com/6zrnoPzUNt — UFC BRASIL (@ufc_brasil) 18 janeiro 2016

Confira os vencedores das lutas do UFC Boston:

