Eder Jofre é homenageado com coleção de estátuas realistas; peça do boxeador custa R$ 1.976,00

Eder Jofre é o segundo atleta do País homenageado pela Memorabília do Esporte com uma série inédita, exclusiva e limitada de estátuas em escala 1/6. Considerado um dos dez maiores nomes do boxe de todos os tempos, o tricampeão mundial teve uma peça criada pelo escultor Eddie Vieira que já está em pré-venda por R$ 1.976,00 no site www.memorabiliadoesporte.com.br.

A estátua mede cerca de 36cm, pesa 1,2 quilo e traz o 'Galo de Ouro' com os três cinturões - peso-pena pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC), peso-galo pelo Conselho Mundial de Boxe (WBC) e pela Associação Mundial de Boxe (WBA), antiga National Boxing Association (NBA) -, com autógrafo manual, selo holográfico alfanumérico de série, selo SportsBília Brasil e certificado de autenticidade.

Com níveis impressionantes de detalhes em relevo, as miniaturas realistas seguem os padrões internacionais, foram produzidas em 'resina pedra' e pintadas à mão. São apenas 500 unidades. O primeiro homenageado pela Memorabília do Esporte havia sido Oscar Schmidt, em março do ano passado.

"Ficamos muito felizes com essa homenagem. É uma alegria ver meu pai nessas estátuas, vê-lo com os cinturões, isso nos faz lembrar muitas histórias... É muito bom ver que ele deixou um legado e agradecemos à Memorabília do Esporte pelo respeito e carinho com essa iniciativa", afirmou Marcel Jofre, filho de Eder.

Eder, de 85 anos, dono de um cartel invejável de 81 lutas, com 75 vitórias (51 nocautes), quatro empates e apenas duas derrotas, é membro dos Hall da Fama do Boxe e encerrou sua carreira em novembro de 1976, com uma vitória sobre o mexicano Octavio Gomez no Ginásio do Ibirapuera.

"Eder é uma lenda do nosso esporte, um dos maiores pugilistas da história, e estamos muito felizes em homenageá-lo novamente. Ídolos merecem todas as homenagens e esse é o propósito da Memorabília do Esporte: fazer com que feitos e momentos não sejam esquecidos, que a memória do esporte brasileiro seja eternizada", afirmou Bruno Neves, co-fundador da Memorabília do Esporte.

Esta é a segunda homenagem prestada pela Memorabília do Esporte a Eder Jofre. Em outubro do ano passado, em parceria com a Casa da Moeda do Brasil, a MDE lançou uma coleção de medalhas em séries limitadas e numeradas celebrando o tricampeonato do 'Galo de Ouro'. Ainda há peças em ouro, prata e bronze à venda pelo site do Clube da Medalha.

A pré-venda do primeiro lote já está disponível em www.memorabiliadoesporte.com.br com início de vendas a partir do dia 22, em celebração ao aniversário de Eder, que completa 86 anos no dia 26. Os fãs de esportes vão encontrar no site um pouco mais da história de Eder Jofre. A 'Memorabília do Esporte' é um projeto pioneiro, que tem como objetivo a produção de peças colecionáveis exclusivas sobre o esporte brasileiro.