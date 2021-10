Eder Jofre ganha série exclusiva de medalhas da Casa da Moeda em homenagem a tri mundial

Considerado um dos maiores boxeadores brasileiros da história, Eder Jofre recebeu nesta segunda-feira uma homenagem para ficar eternizado na história. O Galo de Ouro, que completou 85 anos em março, ganhou uma série inédita e exclusiva de medalhas produzidas pela Casa da Moeda para celebrar a conquista do tricampeonato mundial, vencido pelo brasileiro em 1960, 1963 e 1970.

Cunhadas com acabamento especial, as medalhas trazem imagens e a assinatura de Eder Jofre, bem como a descrição da modalidade e o ano do Mundial. As peças estão disponíveis em ouro, prata e bronze e possuem fundo espelhado, com tiragens limitadas e numeradas, e certificados de autenticidade, além do estojo de luxo. Elas estão à venda nos sites do Clube da Medalha e da Memorabília do Esporte.

"Essas medalhas resgatam momentos muito especiais para mim e para a minha família. Tenho orgulho por ter representado meu país e conquistado três títulos mundiais para o Brasil. Fico muito feliz com essa homenagem e agradeço esse carinho da Memorabília do Esporte e da Casa da Moeda por mim", diz Eder Jofre.

Na último domingo, dia 17, Jofre viajou à Califórnia para ser aclamado no Hall da Fama do Boxe da Costa Oeste, nos EUA. Ele foi um dos homenageados em um hotel, em Los Angeles, se juntando a nomes como Muhammad Ali, Joe Louis, Rocky Marciano, George Foreman e Sugar Ray Leonard.

Com um cartel de 81 lutas, com 75 vitórias (51 por nocaute), quatro empates e apenas duas derrotas, o paulista Eder Jofre é herdeiro dos Jofre-Zumbano, mais tradicional clã da nobre arte. Seu pai, o argentino José Aristides Jofre, o ‘Kid Jofre’ fez história no esporte e foi responsável por inspirar o filho, que se apaixonou pelo boxe.

No último dia 8 de outubro, o Galo de Ouro completou 45 anos da despedida dos ringues. O boxeador saiu de cena com uma vitória sobre o mexicano Octavio Gomez por pontos no Ginásio do Ibirapuera.