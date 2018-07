Em dia de folga, Anderson Silva relaxa com paintball

Anderson Silva treina duro para voltar a sua melhor forma física para o octógono, mas em seu dia de folga, nada de academia ou movimentos específicos para a luta. Spider escolheu um paintball no Rio de Janeiro para relaxar antes no UFC 183, no dia 31 de janeiro, quando enfrenta o norte-americano Nick Diaz.

Na última quinta-feira, Anderson treinou por cerca de 45 minutos no Hotel MGM, em Las Vegas. Aos gritos de "o campeão voltou", Spider se exercitou e simulou situações de luta.

O brasileiro foi o campeão de sua categoria durante sete anos, até perder para o americano Chris Weidman em julho de 2013. Nick Diaz também vem de um longo hiato e não luta desde março de 2013. Na ocasião, perdeu para Georges St- Pierre.