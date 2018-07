Em duelo de invictos, Yamaguchi Falcão derrota Morgan Fitch por pontos

O brasileiro Yamaguchi Falcão alcançou a 13ª vitória na carreira profissional. Na noite de sexta-feira, o medalhista de bronze na Olimpíada de 2012 derrotou o norte-americano Morgan Fitch, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Em duelo entre dois lutadores invictos do peso médio (até 72,5kg), o triunfo do brasileiro veio por pontos ao término dos dez rounds. Yamaguchi foi mais agressivo durante todo o combate. No total, acertou 157 golpes contra apenas 71 do adversário.

Morgan vinha de 18 vitórias e um empate. Yamaguchi é atualmente o 20º colocado do ranking mundial e começa a demonstrar que pode lutar contra os principais atletas do peso em busca do primeiro cinturão da carreira.

Neste sábado, haverá a luta principal do final de semana, em Las Vegas. Os mexicanos Saúl "Canelo" Álvarez e Julio César Chávez Jr, filho de Julio César Chávez, se enfrentam pela disputa de um cinturão comemorativo.

O duelo local colocará frente a frente rivais de pesos diferentes. Alvarez tem pesado como super meio médio (70,307kg) enquanto que Chaves Jr pesa como super médio (76,204 kg). Ambos têm um cartel invejável de lutas. Alvarez coleciona 48 vitórias (34 por nocaute), um empate e uma derrota. Chávez acumula 50 triunfos (32 por nocaute), dois empates e um revés.