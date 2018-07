Mesmo desafiante, Bethe Correia promete nocaute sobre Ronda

Protagonistas do UFC Rio (UFC 190), as lutadoras Ronda Rousey e Bethe Correia promoveram nesta quinta-feira a encarada mais intimidadora em evento oficial promovido pela organização às vésperas da luta, marcada para o sábado à noite. Mesmo desafiante, Bethe prometeu nocautear Ronda, que é dona do cinturão peso-galo feminino.

Durante a "encarada oficial", Bethe não se intimidou diante da favorita. "Vem para a porrada. Vem para o pau. Você vai ser nocauteada", afirmou, com punhos cerrados. Ronda apenas ficou olhando e não esboçou nenhuma reação. Na sequência, a norte-americana posou segurando seu cinturão. Já a brasileira estendeu a bandeira do País.

Ronda Rousey e Bethe Correia fazem a luta principal do UFC Rio, valendo o cinturão. O card principal está marcado para iniciar às 23h.

CARD PRINCIPAL

A partir de 23h

Peso-galo: Ronda Rousey x Bethe Correia

Peso-meio-pesado: Mauricio Shogun x Rogério Minotouro

Final do TUF Brasil 4 peso-leve: Fernando Açougueiro x Glaico França

Final do TUF Brasil 4 peso-galo: Dileno Lopes x Reginaldo Vieira

Peso-pesado: Stefan Struve x Rodrigo Minotauro

Peso-pesado: Antônio Pezão x Soa Palelei

Peso-palha: Cláudia Gadelha x Jessica Aguilar

CARD PRELIMINAR

A partir de 20h

Peso-meio-médio: Demian Maia x Neil Magny

Peso-meio-pesado: Rafael Feijão x Patrick Cummins

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Nordine Taleb

Peso-galo: Iuri Marajó x Leandro Issa

Peso-médio: Vitor Miranda x Clint Hester

Peso-galo: Hugo Wolverine x Guido Cannetti