Em nova fase, Cigano encara Miocic pelo título dos pesos-pesados do UFC

Junior Cigano terá a chance de disputar o título dos pesos-pesados contra o campeão Stipe Miocic neste sábado, no UFC 211, em Dallas, nos Estados Unidos. O brasileiro vem para o combate com uma confiança extra, já que fora do octógono comemora o nascimento do primeiro filho e vive uma nova fase da sua vida. "Está sendo incrível, o Bento é o meu principal motivo para tudo agora", conta.

Em entrevista exclusiva ao Estado, Cigano revela que está no auge da carreira prossifional e pessoal. Preparado para recuperar o cinturão, ele pressiona o velho conhecido Miocic: "Eu espero que ele venha mais preparado para o combate, somos dois lutadores que estão no topo agora".

O catarinense relembra a vitória que aconteceu em 2014, quando derrotou Miocic em um duro combate de cinco rounds e garantiu o triunfo apertado por decisão dos juízes. Agora, Cigano promete uma conquista incontestável: "Vou ter o mesmo resultado positivo. Eu acho que a única diferenca é que dessa vez eu vou acabar com a luta antes do segundo round. Não vai durar todos os assaltos".

Neste sábado, os compatriotas Jéssica Andrade e Demian Maia também farão parte do card principal do evento. Enquanto a Bate-Estaca encara Joanna Jedrzejczyk na busca pelo título dos pesos-palhas da organização, Maia enfrenta Jorge Masvidal de olho no cinturão do UFC.

CONFIRA O CARD

UFC 211, 13 de maio, em Dallas (EUA)

CARD PRINCIPAL

Peso-pesado: Stipe Miocic x Junior Cigano

Peso-palha: Joanna Jedrzejczyk x Jéssica Bate-Estaca

Peso-meio-médio: Demian Maia x Jorge Masvidal

Peso-pena: Frankie Edgar x Yair Rodríguez

Peso-médio: Krzysztof Jotko x David Branch