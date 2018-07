Em turnê para promover luta, Mayweather provoca McGregor com bandeira da Irlanda

A turnê mundial para promover a luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, que começou na última terça-feira, vem reunindo momentos marcantes para os torcedores.

Nesta quarta, 12, em Toronto, o boxeador norte-americano respondeu às provocações de McGregor segurando uma bandeira da Irlanda nas costas enquanto fingia estar sentado num vaso sanitário.

"Se você fizer alguma coisa com essa bandeira, eu vou te f****", respondeu prontamente o lutador de MMA. Então, o irlandês pegou a mochila de dinheiro que Mayweather levou para o evento e provocou: "Tem cinco mil aqui. Você não vai ter esse mochila de volta, eu vou acabar com você nesse palco".

Essa foi a segunda aparição dos dois na turnê, que já passou por Los Angeles no início da semana. Lá, McGregor garantiu que o combate 'não vai passar de quatro rounds' e protagonizou uma tensa encarada com o americano.

A turnê de divulgação da luta entre Mayweather e McGregor chega nesta quinta-feira a Nova York e termina na sexta-feira, 14, na SSE Arena, ginásio adjacente ao Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

De acordo com a Mayweather Promotions, cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos para a turnê. A luta está marcada para o dia 26 de agosto, em Las Vegas.

Em entrevista ao jornal norte-americano USA Today, o porta-voz Madelyn Flax, do canal Showtime, confirmou que o pacote simples de pay-per-view para a luta custará US$ 89.95 (R$ 292.89), enquanto a transmissão em HD sairá por US$ 99.95 (R$ 325.45). Estes preços são os mais caros já cobrados por um PPV, igualando ao da luta entre Mayweather e Manny Pacquiao, em 2015.

Assista à provocação de Mayweather com a bandeira da Irlanda: