Emocionado, Anderson Silva vibra na pesagem do UFC 183. Veja vídeo

Anderson Silva passou sem problemas pela pesagem do UFC 183 e foi ovacionado pelos centenas de torcedores presentes em Las Vegas. O lutador brasileiro estava visivelmente emocionado. "Estou muito feliz por esse retorno. Minha família não queria que eu voltasse, mas vou continuar e vamos dar um grande show", afirmou o Spider, que encara o norte-americano Nick Diaz neste sábado no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Para o rival, será um grande combate. "Vou mirar nele e quero aparecer para o mundo nessa luta", avisou Diaz.

Nas outras pesagens da noite, a encarada mais tensa foi entre o brasileiro John Lineker e o norte-americano Ian McCall. Quando estavam próximos, ambos trocaram provocações e foram separados por Dana White. Os dois deveriam ter se enfrentado no ano passado, mas um virose tirou o atleta dos Estados Unidos da luta. Só que Lineker, mais uma vez, não bateu o peso, o que já virou rotina antes de suas lutas. Já Kelvin Gastelum passou mal no processo de perda de peso, e quando subiu na balança ficou 4,5 kg acima.

Além de Anderson Silva, os outros representantes do País serão Thales Leites, Thiago Alves, John Lineker, Rafael Sapo, Diego Brandão, Thiago Marreta, Rick Monstro e Ildemar Marajó, sendo que os dois últimos se enfrentam na segunda luta da noite. O evento será realizado no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O início está marcado para 21h30 (horário de Brasília) e o card principal deve começar por volta de 1h da manhã. Confira o card completo do evento.

UFC 183

31 de janeiro de 2015, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL

Peso médio: Anderson Silva x Nick Diaz

Peso meio-médio: Tyron Woodley x Kelvin Gastelum

Peso leve: Joe Lauzon x Al Iaquinta

Peso médio: Thales Leites x Tim Boetsch

Peso meio-médio: Jordan Mein x Thiago Alves

CARD PRELIMINAR

Peso galo: Miesha Tate x Sara McMann

Peso médio: Ed Herman x Derek Brunson

Peso mosca: Ian McCall x John Lineker

Peso médio: Rafael Sapo x Tom Watson

Peso pena: Diego Brandão x Jimy Hettes

Peso médio: Rick Monstro x Ildemar Marajó

Peso médio: Thiago Marreta x Andy Enz