Empresário de Anthony Joshua confirma revanche contra Andy Ruiz Jr. no fim do ano

O empresário Eddie Hearn confirmou, nesta terça-feira, a revanche entre Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua para o final deste ano. A data e o local do segundo duelo entre os pesos pesados deverá ser anunciada nos próximos dias. "Hoje (terça-feira) acionamos a cláusula prevista em contrato para a segunda luta com Andy Ruiz Jr.", escreveu o empresário no Twitter.

Ruiz venceu Joshua por nocaute técnico no sétimo assalto, no sábado passado, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York. O britânico chegou a derrubar o mexicano no terceiro assalto, mas recebeu o contra-ataque e caiu duas vezes no mesmo round. No sétimo assalto, o lutador inglês foi derrubado mais duas vezes e o juiz encerrou o combate.

Andy Ruiz Jr. estava na frente na pontuação dos jurados, no sábado, quando conseguiu o nocaute técnico no sétimo assalto para vencer Anthony Joshua. Dois apontavam o mexicano na frente por 57 a 56, enquanto que outro via o britânico na frente pela mesma margem.

Ruiz, de 29 anos, conquistou os títulos da Associação Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe na categoria dos pesos pesados. Apesar de ter nascido na Califórnia, o pugilista usa passaporte mexicano e, por isso, se tornou o primeiro pugilista de seu país a ser campeão na principal categoria do boxe.

Na história, o México já ganhou cinturões em 16 das 17 categoria dos boxe profissional. Só falta ser campeão entre os cruzadores.

Também com 29 anos, Joshua, medalha de ouro na Olimpíada de Londres-2012, perdeu pela primeira vez depois de 23 lutas - soma 22 vitórias, com 21 nocautes. O britânico recebeu US$ 25 milhões (cerca de R$ 100 milhões) de bolsa, enquanto que Ruiz ficou com US$ 7 milhões (R$ 28 milhões). Uma segunda luta, possivelmente na Inglaterra, valerá muito mais para o mexicano, que ainda sonha em fazer o segundo confronto no país de seus pais.