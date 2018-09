Érika Miranda celebra bronze e prevê mais medalhas ao Brasil no Mundial

Érika Miranda faturou o bronze nesta sexta-feira e garantiu a primeira medalha do Brasil no Mundial de Judô, que está sendo realizado em Baku, no Azerbaijão. A atleta subiu ao pódio na categoria meio-leve (até 52 quilos) ao vencer a compatriota Jessica Pereira e celebrou bastante a conquista.

"Por mais que eu já conhecesse minha adversária, que era a Jéssica, eu precisava manter a cabeça no lugar e ir até o final. A Jéssica estar na equipe mostra a força que o judô brasileiro está tendo com duas atletas chegando na disputa de medalha. Eu encarei a luta como se ela fosse qualquer outra adversária", explicou.

Érika só lamentou a derrota para a japonesa Ai Shishime, que a tirou da luta pelo ouro. "A luta com a japonesa foi o momento mais difícil. É sempre nos pequenos detalhes. Hoje, eu queria mais um minuto de luta para poder fazer diferente. E quando você sai de uma derrota para poder buscar uma vitória, é preciso estar com a cabeça no lugar."

Este foi o nono Mundial de Érika, que, no caminho para a prata, passou pela finlandesa Katrin Kakko, a eslovena Petra Nareks e a belga Charline Van Snick, antes de cair para Ai Shishime. Na decisão do bronze, ela precisou de apenas 18 segundos para conseguir um ippon sobre Jessica Pereira e garantir o bronze.

Satisfeita com seu resultado, a judoca previu novas medalhas para o Brasil até o fim da competição, na próxima quinta-feira. "Eu abri, e agora vem mais medalhas para o Brasil. Tem mais dias de competição e ficarei aqui na torcida."