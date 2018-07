Érika Miranda deixa o Minas e se junta a Mayra Aguiar na Sogipa

O Minas Tênis Clube perdeu suas duas principais judocas. Três vezes medalhistas em Mundiais, Érika Miranda foi anunciada como reforço da Sogipa, de Porto Alegre, para o ciclo olímpico que vai culminar com os Jogos de Tóquio. Leva com ela a jovem Nathália Brígida, nova titular da seleção brasileira na categoria até 48kg.

"A chegada da Nathália, quinto lugar do Mundial de 2015, e da famosa e já consagrada Érika Miranda, dona de três medalhas no Mundial, é uma ação ousada que, acima de tudo, fortalece o judô gaúcho", comentou Antônio Carlos Pereira, o Kiko, diretor técnico da Sogipa. "Talvez a gente tenha agora a melhor a equipe feminina do Brasil, uma equipe recheada de talentos e de atletas experientes", continuou.

De fato, a Sogipa passa a ter a base da seleção brasileira, com Nathália (até 48kg), Érika Miranda (até 52kg), Maria Portela (até 70kg) e Mayra Aguiar (até 78kg), além da peso-pesado Rochele Nunes, reserva de Maria Suelen Altheman na seleção.