Esquiva bate costarriquenho por decisão unânime e segue invicto no boxe profissional

O brasileiro Esquiva Falcão segue sem saber o que é derrota desde que se tornou um boxeador profissional. Na noite da última sexta-feira (madrugada de sábado no Brasil), o medalhista de prata nos Jogos de Londres-2012 derrotou o costarriquenho Jaime Barboza por decisão unânime dos árbitros na cidade de El Paso, no Texas, Estados Unidos.

Esta foi a 17.ª vitória de Esquiva desde que se profissionalizou em 2014. São 14 triunfos por nocaute e o brasileiro já mira a possibilidade de lutar pelo cinturão dos pesos médios. Por outro lado, Jaime Barboza sofreu a 11.ª derrota em um cartel de 30 lutas.

Esquiva foi superior ao longo dos oito assaltos combinados para o combate da última sexta. No fim, no entanto, cansou e permitiu alguns contragolpes de Barboza. Ainda assim, os árbitros do confronto votaram de forma unânime pela vitória do brasileiro.