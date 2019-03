Esquiva Falcão e Robson Conceição lutam para reerguer o boxe no Brasil

Esquiva Falcão e Robson Conceição sobem no ringue do Portobello Resort & Safari, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, hoje à noite, com a missão de recolocar o boxe brasileiro no cenário internacional da modalidade. Esquiva, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, e Robson, ouro na Olimpíada do Rio, em 2016, sonham em disputar num futuro próximo o título mundial.

Aos 30 anos, o capixaba Esquiva é o quinto no ranking dos médios da Associação Mundial, oitavo na Federação Internacional e décimo no Conselho Mundial de Boxe. Seu adversário será o experiente argentino Jorge Daniel Miranda, de 35 anos, dono de um vasto cartel de 56 vitórias e 17 derrotas. O brasileiro tem a promessa do empresário Bob Arum, dono da Top Rank, de que terá chance de disputar o título mundial ainda em 2019.

O superpena Robson Conceição, de 30 anos, também está invicto. São 11 vitórias, com cinco nocautes. Sergio Ariel Estrela, de 33 anos, promete usar sua experiência para complicar o desempenho do campeão olímpico no Rio. Ele soma 20 vitórias, 16 empates e três derrotas.

Esquiva e Robson lutam pela primeira vez no Brasil como profissionais. Eles vestem as luvas com a pressão de ganhar por nocaute para impressionar patrocinadores e empresários a fim de obter crédito e vaga para encarar os melhores do mundo.

"Estou muito empolgado. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de lutar no Brasil. Quero dar um show. Treinei muito forte para esse combate. Quero mostrar o melhor do Esquiva Falcão", disse o pugilista, que vai ter seu pai, Tony Moreno, ao seu lado no córner. "O ano de 2019 será o meu ano. Quero ser campeão mundial o mais rapidamente possível", disse o baiano Robson. Além de Esquiva e Robson, o evento Boxing For You (maior da América do Sul), vai ter outros cinco combates. SporTV, Fox, Bandsports e Canal Brasil transmitem as lutas.