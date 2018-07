Esquiva Falcão vence espanhol por nocaute e mantém invencibilidade

O brasileiro Esquiva Falcão derrotou o espanhol Jose Miguel Fandino por nocaute nesta sexta-feira em Orlando, nos Estados Unidos, e manteve sua invencibilidade como profissional. Foi a 19ª vitória na carreira do lutador, a 13ª por nocaute.

+ Esquiva quer luta por título mundial contra Murata no Maracanã

O combate foi válido pelo peso médio e deixou o brasileiro ainda mais confiante em uma possível luta pelo cinturão da categoria, que hoje pertence ao japonês Ryota Murata. O lutador é justamente o algoz de Esquiva na decisão dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Nesta sexta-feira, Esquiva foi bastante superior do que seu adversário, que chegou para o combate com um cartel de 11 vitórias e três derrotas. Antes da luta, o brasileiro decidiu prestar homenagem ao Flamengo, seu clube do coração. Ele entrou no ginásio com roupão vermelho e preto e usou calção também nas mesmas cores.

No terceiro round, Esquiva derrubou o espanhol por duas vezes, as duas ao acertar golpes na linha de cintura. A vitória veio no sétimo round. Depois de encaixar uma boa sequência de diretos, ele acertou novo soco na cintura de Fandino, que se ajoelhou e não conseguiu mais seguir na luta.