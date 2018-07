Esquiva Falcão vence por nocaute técnico e mantém invencibilidade

Esquiva Falcão venceu mais uma na madrugada deste domingo. O boxeador brasileiro manteve sua série invicta ao derrotar o mexicano Hector Muñoz por nocaute técnico, em luta disputada na cidade de Tucson, nos Estados Unidos.

Com clara superioridade, o pugilista do Brasil venceu o rival no quarto round e ampliou sua série para 12 vitórias em 12 lutas na categoria peso-médio (até 73kg). "ACABOUUU! Mais um nocaute pra conta. Obrigado, meu Deus. Valeu torcida! #teamesquiva #boxebrasileiro #nocaute #rumoaotítulo", comemorou o brasileiro, nas redes sociais.

Foi seu sexto triunfo neste movimentado ano, em que entrou no ringue uma vez a cada dois meses, em média. Após sua luta de despedida do ano de 2015, o medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 pretende reduzir o ritmo em 2016, em preparação para uma possível disputa de cinturão na próxima temporada.