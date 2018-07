Esquiva tem pouco trabalho para vencer a 15ª no boxe profissional

Esquiva Falcão não teve trabalho para conquistar, na noite de sexta-feira, em Laredo (Texas), nos Estados Unidos, sua 15.ª vitória como profissional, mantendo seu cartel invicto. Diante do mexicano Josue Obando, que vinha de quatro derrotas, o brasileiro impôs seu estilo de luta, acertando principalmente a linha de cintura do oponente, para vencer por nocaute técnico no sétimo round.

A luta desta sexta-feira inicialmente seria contra Gerado Ibarra, norte-americano de um cartel mais expressivo, com 11 vitórias em 14 lutas. Mas Ibarra sofreu uma lesão no pulso no fim de semana passado e, na segunda-feira passada, foi substituído por Obando, que, por sua vez, sofreu sua 11.ª derrota em 26 lutas.

Agenciado pela Top Rank, uma das principais promotoras do mercado, Esquiva segue realizando lutas contra rivais mais fracos, mesmo perto de completar três anos no mercado profissional. No ano que vem, a tendência é que ele enfim enfrente adversários que ofereçam real desafio ao brasileiro.