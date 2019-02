'Estou esperando o melhor Anderson Silva de todos os tempos', diz Israel Adesanya

"Trabalhe até que os seus ídolos se tornem seus rivais". É com esse pensamento que Israel Adesanya chega ao octógono do UFC 234, neste sábado, na Austrália, para encarar o ex-campeão peso médio Anderson Silva. Para o nigeriano, ser fã e adversário do brasileiro é uma motivação.

"Ele é o meu ídolo. Eu fui fã do Anderson Silva por anos, mas eu não sou mais um garotinho. Já sou um cara crescido. Eu diria hoje que eu sou a versão melhorada do Anderson Silva. É algo que eu sempre usei como uma motivação: trabalhe até que os seus ídolos se tornem seus rivais. E aqui estou eu", afirmou Adesanya, em entrevista ao Estado.

Questionado se gostaria de ter enfrentado Anderson Silva no auge da carreira, Adesanya conta que pretende motivar o brasileiro a dar o seu melhor dentro do octógono. "Eu vejo o Anderson aparecendo para a luta na sua melhor forma, de volta aos seus dias áureos. Eu estou esperando o melhor Anderson de todos os tempos e estou pronto para lutar com ele", disse.

O estilo de luta de Adesanya e 'Spider' tem motivado grande debate entre os fãs de MMA. Apesar do brasileiro garantir que não vê semelhança ou comparações entre eles, o nigeriano já revelou que o seu jogo dentro do octógono é inspirado no ex-campeão.

Para vencer, Adesanya não apresenta dúvidas. O que não falta para o nigeriano é confiança. Ele garante que está pronto para qualquer desafio que irá enfrentar. "Isso é MMA, então eu tenho de estar preparado para tudo. Se ele quiser lutar em pé, eu estou pronto para lutar em pé. Se ele decidir levar a luta para o solo, estou pronto também. Estamos fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos, mas melhor. Eu vou fazer o que tiver de fazer lá dentro", avisou.

O nigeriano acredita que nem mesmo as possíveis provocações de Anderson Silva podem tirar o seu foco. "Ele pode fazer o que quiser comigo. Ele é um problema, mas eu sou um problema também. Isso não me incomoda. Você não consegue provocar um provocador", garantiu.

Caso Anderson Silva deixe o octógono com a vitória, ele já tem o "title shot" (disputa de título) garantida por Dana White, presidente do UFC. Posição que Adesanya também diz conseguir com o chefe da organização. "Estive com o Dana em Sydney há dois meses e falamos sobre disputa de cinturão, por que não? É só olhar para o meu cartel, para o que estou fazendo. O 'title shot' vai vir. Eu venho me preparando para isso ao longo dos últimos dois anos. Já estou pronto para lutar pelo cinturão há muito tempo. É só ganhar algumas lutas e aí lutar pelo cinturão", revelou o nigeriano.

A luta contra Anderson Silva será a quinta de Adesanya no UFC. Antes, ele derrotou os rivais Rob Wilkinson, Marvin Vettori, Brad Tavares e Derek Brunson.