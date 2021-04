Evander Holyfield voltará aos ringues em 5 de junho para luta contra Kevin McBride

Um dos maiores nomes da história do boxe, Evander Hoyfield está prestes a voltar aos ringues para uma luta-exibição. Segundo a revista Sports Illustrated, o antigo campeão mundial dos pesos-pesados lutará com Kevin McBride no dia 5 de junho, em Miami. Holyfield tem 58 anos e está aposentado desde 2010.

A luta terá 8 rounds de duração e acontecerá nas preliminares da defesa de título dos leves de Teofimo Lopez, contra George Kambosos. Com 47 anos, McBride também está aposentado desde 2011 e ficou famoso pelo nocaute sobre Mike Tyson, em 2005, que acabou causando a aposentadoria da lenda do boxe.

Holyfield também deve marcar uma luta com o antigo rival Mike Tyson em breve. Tyson, de 54 anos, voltou a lutar em novembro de 2020, quando empatou com Roy Jones Jr. em outra luta de exibição.

Tyson e Holyfield protagonizaram duas lutas muito aguardadas na década de 90: em 1996, Holyfield venceu por nocaute técnico no 11º assalto; em 1997, Tyson foi desclassificado após morder e arrancar um pedaço da orelha do oponente. Desde que ambos anunciaram que pretendiam voltar aos ringues em 2020, a realização de uma terceira luta é especulada, com Holyfield demonstrando mais vontade de torná-la real.