Fabrício Werdum dá férias para 'happy face' antes do UFC 203

Fabrício Werdum vai voltar ao octógono pela primeira vez depois da derrota para Stipe Miocic, no UFC 198, na Arena da Baixada. O carismático lutador enfrenta Travis Browne, neste sábado, na luta co-principal do UFC 203, em Cleveland, que terá como maior atração o combate entre Stipe Miocic x Alistair Overeem, e já adianta que não fará a tradicional 'happy face': "Ela está de férias."

Ex-campeão dos peso-pesados do UFC, o gaúcho diz que sua marca registrada foi associada com a derrota depois do último evento, há quase quatro meses. "Se eu tivesse ganho, a 'happy face' seria comentada como uma coisa boa e tal. Como eu perdi, ficou associado com a derrota. Falaram muito que eu estava brincando demais. Mas na hora da luta eu estava sério, super concentrado, muito bem treinado. Não tenho que dar desculpas como muitos outros fazem. O Miocic foi melhor que eu naquela noite e pronto."

"Se olharem todas minhas lutas anteriores, eu entro sorrindo. Estou feliz por estar ali é isso que eu gosto de fazer", completa. A 'happy face' de Werdum surgiu na tentativa do lutador imitar o personagem Coringa.

Sempre ativo nas redes sociais, 'Vai Cavalo', como também é conhecido o lutador, revela mágoa com as duras críticas que recebeu em sua última atuação. "Às vezes machuca muito o que as pessoas falam nas redes sociais. Na hora da derrota você vê como falam besteiras. É um ódio que você não sabe da onde vem. Como é possível as pessoas te odiarem tanto se elas gostavam de você antes?"

FOCO

Mirando recuperar o cinturão, Fabrício Werdum não se importou muito com a troca de adversários pouco antes da luta. "Quem pediu essa luta foi eu. Assim que a luta em Curitiba acabou, eu liguei para meu empresário e falei que queria uma luta o quanto antes, e teria que ser no mesmo dia do Miocic."

Para manter o confronto, o ex-campeão teve de fazer adaptações ao seu treino. Ben Rothwell sofreu uma lesão no joelho e foi substituído por Travis Browne, namorado de Ronda Rousey.

"O Ben Rothwell é relativamente mais pesado, luta no limite da categoria, e o Travis Browne é mais magro e um pouco mais alto. Então acabou mudando um pouco a estratégia de preparação com os sparrings, que eu sempre escolho com um biotipo parecido dos meus adversários", explica.

Browne e 'Vai Cavalo' já se enfrentaram em 2014, com vitória do brasileiro por decisão unânime. Apesar de achar que leva um pequena vantagem pelo histórico, Werdum reforça que "todos da categoria peso-pesado podem vencer, não existe luta fácil".

Ciente que uma vitória pode colocá-lo de novo em uma luta pelo título, Werdum não deixa de acompanhar seu rivais e aponta seu favorito para o confronto entre Miotic x Overeem. "Se o Overeem entrar como ele entrou no nocaute contra o Cigano ele leva essa luta. Ele foi muito bem, conseguiu manter a estratégia contra um cara bom no boxe, assim como o Miocic. Mas se ele entrar com um pouco de medo, que é o que eu percebo no Overeem em algumas lutas, ele vai perder".

Card principal (a partir das 23h)

Stipe Miocic x Alistair Overeem (título dos pesados)

Fabrício Werdum x Travis Browne (pesados)

CM Punk x Mickey Gall (meio-médios)

Urijah Faber x Jimmie Rivera (galos)

Jéssica Andrade x Joanne Calderwood (palhas femininos)

Card preliminar (a partir das 21h)

Jessica Eye x Bethe Correia (penas femininos)

Nik Lentz x Michael McBride (leves)

Caio Magalhães x Brad Tavares (médios)

CB Dollaway x Francimar Bodão (meio-pesados)

Yancy Medeiros x Sean Spencer (meio-médios)

Drew Dober x Jason Gonzalez (leves)