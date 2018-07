Fabricio Werdum une a torcida brasileira para o UFC 198

Começa neste sábado (14), às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), o UFC 198. Considerado o maior evento do gênero do Brasil e um dos maiores do mundo, o UFC 198 receberá 46 mil pessoas em um octógono formado dentro do campo do Atlético Paranaense.

A luta principal ficará entre Fabrício Werdum, atual detentor do cinturão dos peso-pesados e o desafiante Stipe Miocic. Durante a pesagem, Werdum foi com uma inscrição e uma faixa preta na camisa em homenagem à mãe do seu treinador, Rafael Cordeiro, que morreu na quinta-feira (12). "Essa foi a forma de prestar uma homenagem a ela", disse.

Nesta semana, os atletas tiveram seus últimos treinos na Arena e durante a tarde de sexta-feira (13) houve as 12 pesagens dos cards preliminares e principais.

Werdum, que está em Curitiba há duas semanas, disse que estudou seu adversário. "Ele é ágil, mas estudei bem seus golpes, o mais importante é que farei meu estilo, farei minha luta e estou preparado para isso", disse.

No início da semana, a organização sofreu um golpe, ao receber a notícia da desistência de Anderson Silva. O "Spider" lutaria com o jamaicano Uriah Hall, mas foi diagnosticado com uma infecção na vesícula. O atleta deixou o centro de treinamento diretamente para um hospital no Rio de Janeiro onde foi operado. Segundo o seu empresário, Ed Soares, o atleta passa bem, mas terá que ficar entre quatro e seis semanas sem fazer exercícios.

Já na pesagem e encaradas o norte-americano Matt Brown foi muito vaiado pela torcida que lotava a Arena e não se abateu, pelo contrário, ainda provocou ao ficar de costas durante a pesagem e também mirar o público e mostrar o dedo médio.

Os curitibanos Cris Cyborg e Maurício Shogun, além de Werdum, foram os mais ovacionados. A peso-pena Cyborg que enfrenta Leslie Smith, havia garantido à torcida que baixaria seu limite de peso e foi festejada ao atingir os 63 quilos, três abaixo do que estava.

PESAGEM

Fabricio Werdum (108,8kg) x Stipe Miocic (109,3kg)

Ronaldo Jacaré (84,3kg) x Vitor Belfort (83,9kg)

Cris Cyborg (63kg) x Leslie Smith (63kg)

Mauricio Shogun (93kg) x Corey Anderson (92,5kg)

Warlley Alves (77,1kg) x Bryan Barberena (77,1kg)

Demian Maia (77,5kg) x Matt Brown (77,5kg)

Thiago Marreta (83,9kg) x Nate Marquardt (84,3kg)

Francisco Massaranduba (70,7kg) x Yancy Medeiros (70,7kg)

John Lineker (61,2kg) x Rob Font (61,2kg)

Rogério Minotouro (93kg) x Patrick Cummins (93,4kg)

Serginho Moraes (77,5kg) x Luan Chagas (76,6kg)

Renato Moicano (66,2kg) x Zubaira Tukhugov (66,2kg)