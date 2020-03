Fãs do boxe aguardam pelo fim do coronavírus e ressurgimento dos pesos pesados

Os fãs do boxe estão ansiosos por dois motivos para o fim da pandemia do coronavírus. Primeiro: voltar à vida normal. Segundo: poder acompanhar os duelos que deverão apontar um campeão unificado para a categoria dos pesos pesados, a mais importante da nobre arte.

Depois de um período sem grandes atrativos, após a aposentadoria de Mike Tyson, Evander Holyfield e Lennox Lewis, os pesados ressurgem com pugilistas que, se não são tão talentosos quanto os antecessores, pelo menos possuem carisma e conseguem atrair o interesse de milhões de fãs pelo mundo.

Os britânicos Tyson Fury e Anthony Joshua, além do norte-americano Deontay Wilder são os nomes mais valiosos da atualidade. Suas lutas são disputadas pelo tradicional estádio de Wembley, em Londres, pelo poder da cidade de Las Vegas e agora também pelo dinheiro inesgotável da Arábia Saudita.

Fury é o campeão pelo Conselho Mundial de Boxe e o que possui o maior contato com o público. Sua história de superação ajuda a ganhar adeptos. Após se sagrar campeão mundial pela primeira vez em 2015, ao superar o ucraniano Wladimir Klitschko, ele foi pego no doping, entrou em depressão, chegou a pesar 180 quilos e tentou o suicídio.

Graças ao apoio da mulher e dos filhos, conseguiu se recuperar e passou a usar as redes sociais para extravasar seu lado bem-humorado. Depois das lutas, assim como fez com Klitschko ou na última vitória, em 22 de fevereiro, cantou para a esposa, ainda em cima do ringue. Chegou até a participar de um evento de WWE (luta livre combinada) na Arábia e ganhou R$ 60 milhões.

Campeão olímpico em Londres-2012, Joshua é o que possui maior respaldo de patrocinadores. Doze grandes marcas levam seu nome como garoto-propaganda, o que lhe rendeu ano passado 32 milhões de libras (cerca de R$ 192 milhões) só com comerciais.

O atual campeão da Federação Internacional, Organização Mundial e Associação Mundial de Boxe é um dos atletas mais populares da Grã-Bretanha e chamou a atenção dos árabes, que patrocinaram sua revanche com o mexicano Andy Ruiz Jr., em dezembro, e construíram um estádio em apenas duas semanas e pagaram US$ 100 milhões apenas para os pugilistas.

Já Deontay Wilder é um atrativo pelo seu enorme poder de "destruição" com o direto de direita, que o ajudou a derrubar 41 de seus 42 adversários. Foi campeão de 2015 até fevereiro, quando perdeu para Fury. Carrega nos ombros o fato de ser o único norte-americano com condições na atualidade de ser campeão mundial. Vale lembrar que os Estados Unidos são o país com mais tradição entre os pesos pesados desde John Sullivan, primeiro campeão dos pesados da era moderna no fim do século XXIX.

A expectativa é de que os três se enfrentem ainda este ano. Antes da explosão do coronavírus, Joshua iria enfrentar o búlgaro Kubrat Pulev, em 20 de junho, no Estádio do Tottenham, em Londres, enquanto Wilder e Fury fariam uma terceira luta em 18 de julho, em Las Vegas. Os vencedores se enfrentariam no fim do ano. Com a pandemia, só resta aguardar.

CONHEÇA 15 LUTADORES DE DESTAQUE INTERNACIONAL

Tyson Fury

Inglês

31 anos

30 vitórias

21 nocautes

01 empate

2,06 metros de altura

O mais técnico peso pesado da atualidade. Possui velocidade nos braços e pernas. Sabe aplicar boa sequência de golpes.

Anthony Joshua

Inglês

30 anos

23 vitórias

21 nocautes

01 derrota

1,98 metro de altura

Muito forte é dono de ótimo jab, seguido de um calibrado direto de direita. Sua fragilidade é a resistência aos golpes.

Deontay Wilder

Norte-americano

34 anos

42 vitórias

41 nocautes

01 derrota

01 empate

2,01 metros de altura

Seu direto de direita é um dos mais fortes da história do boxe, mas sua defesa é repleta de falhas e seu queixo não é resistente.

Andy Ruiz Jr.

Mexicano-norte-americano

30 anos

33 vitórias

22 nocautes

02 derrotas

1,88 metro de altura

Apesar de bastante gordo é dono de muita técnica e poder de ataque. Não se cansa, mas sua movimentação é pequena.

Luis Ortiz

Cubano

40 anos

31 vitórias

26 nocautes

02 derrotas

1,93 metro de altura

Canhoto, possui enorme pegada com o direito de esquerda. Aos 40 anos, não mantém o mesmo ritmo durante a luta.

Daniel Dubois

Inglês

22 anos

14 vitórias

13 nocautes

1,96 metro de altura

Fortíssimo e com grande preparo físico, mas ainda precisa ser testado com adversários melhores para ganhar experiência.

Joe Joyce

Britânico

34 anos

10 vitórias

09 nocautes

1,98 metro de altura

O medalha de prata na Olimpíada da Rio-2016 supera sua falta de velocidade nos punhos com muita força.

Dereck Chisora

Britânico

36 anos

32 vitórias

23 nocautes

09 derrotas

1,87 metro de altura

Pressionado pelo fim de carreira, mudou seu estilo e passou a lutar mais no corpo a corpo, o que o tornou mais perigoso.

Alexander Povetkin

Russo

40 anos

35 vitórias

24 nocautes

02 derrotas

01 empate

1,88 metro de altura

O campeão olímpico em Atenas-2004 é muito raçudo e mantém um ritmo forte de luta durante os 12 assaltos.

Oleksandr Usyk

Ucraniano

33 anos

17 vitórias

13 nocautes

1,90 metro de altura

Com grande habilidade e mobilidade, consegue atingir muito seus adversários e, ao mesmo tempo, não é um alvo fixo.

Dillian Whyte

Britânico

31 anos

27 vitórias

18 nocautes

01 derrota

Sua maior característica é o bom golpe na linha de cintura. Valente, aceita a troca de golpes e quase sempre leva vantagem.

Oscar Rivas

Colombiano

32 anos

26 vitórias

18 nocautes

01 derrota

1,84 metro de altura

Com pequena envergadura para a categoria (1,94 metro), prefere a luta na curta distância e tem boa resistência.

Michael Hunter

Norte-americano

31 anos

18 vitórias

12 nocautes

01 empate

01 derrota

1,88 metro de altura

Raçudo, supera sua falta de pegada com muita determinação para atacar. Carrega a torcida americana.

Kubrat Pulev

Búlgaro

38 anos

28 vitórias

14 nocautes

01 derrota

1,94 metro de altura

Joseph Parker