Fãs do UFC encontram lutadores, testam força do soco e fazem bandagem nas mãos

A fim de atrair o público e oferecer atrações antes do início das lutas, o UFC passou a fazer no Brasil o UFC Vila, um espaço com estações para engajamento dos fãs. Lá, os torcedores podem tirar fotos com um cinturão oficial usado pelos campeões na frente de um painel com imagem dos atuais detentores do título, por exemplo.

"Começamos a fazer isso no UFC 190, no Rio, e foi um sucesso. O fã adora, se engaja e vem cedo para participar. Nossos eventos costumam ter mais de seis horas de duração, então pensamos em fazer algo para atrair as pessoas", explica Daniel Mourão, diretor de marketing do UFC Brasil.

A experiência se baseou no Fan Expo, um grande evento que o UFC promove todos os anos no mês de junho, geralmente em Las Vegas. A atração mais disputada é poder ficar perto do lutadores para pegar um autógrafo e tirar foto. Durante o UFC em São Paulo, estavam no ginásio do Ibirapuera como lutadores convidados Minotauro, Demian Maia, Bethe Correa e Vicente Luque.

O público parece realmente adorar a experiência. Apesar das filas enormes, os fãs esperam pacientemente sua vez e podem participar de outras atividades, como fazer uma bandagem de luta nas mãos, para sentir na pele a experiência do MMA, e testar uma máquina de soco, no espaço do Canal Combate.

"Também trouxemos para São Paulo uma ativação para falar do documentário Espírito da Luta, com três episódios feitos cada um por diferentes diretores. O tema é o universo da luta", conta Mourão, apontando para os painéis com cenas do documentário. Além disso, o fã pode comprar comida em foods trucks ou beber cerveja no bar da Budweiser. Tudo com muita música alta, dando um clima festivo.

Além dos espaços de interação, como um painel onde o fã pode comparar sua envergadura com a do lutador Stefan Struve, existe uma loja que vende produtos do UFC, desde um chaveiro baratinho até uma réplica do cinturão de R$ 5 mil. "Quando fizemos o UFC na Arena da Baixada, em Curitiba, quatro unidades desse cinturão foram vendidas", revela Mourão.

Esse UFC Vila é aberto a todo público que comprou ingresso, não só os Vips. Para o diretor de marketing do UFC Brasil, a experiência tem sido muito positiva e a ideia é ampliá-la. "A gente está sempre tentando novas ativações para os fãs. Claro que dependemos muito da estrutura do local onde são as lutas", concluiu.