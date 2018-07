Fãs fazem grandes filas para homenagens e adeus a Muhammad Ali

Mesmo depois de 20 minutos do fechamento das portas do Ali Center, centro cultural dedicado à vida de Muhammad Ali, morto na semana passada, os visitantes continuavam chegando. Todos se dirigiam para o santuário criado na calçada pelos objetos deixados por fãs. Paravam, fotografavam as luvas de boxe, retratos, flores, bichinhos de pelúcia, camisetas e iam embora.

O silêncio e a simplicidade das homenagens no Ali Center fazem contraste com a agitação e a expectativa que vive Louisville às vésperas do funeral, que deve ser o maior evento da história da cidade. Nesta terça-feira pela manhã, 150 pessoas esperavam o primeiro dia de distribuição gratuita de 14 mil tíquetes para o Jenazah, o ritual islâmico que será realizado nesta quinta-feira no Freedom Hall, o local da última luta de Ali em Louisville.

Nesta quarta, as filas devem ser ainda maiores, pois começa a distribuição para o funeral de sexta no Yum Center. Serão entregues 10 mil tíquetes, por ordem de chegada. Os outros cinco mil que lotarão o local serão destinados a amigos, parentes, autoridades e celebridades. Vão discursar, entre outros, o ex-presidente Bill Clinton e o ator Billy Cristal.

O porta-voz da família, Bob Gunnel, afirmou que o próprio Ali planejou sua despedida anos atrás e queria que fosse "aberta e inclusiva".

As autoridades, no entanto, mostram preocupação. Serão 600 policiais na operação que pretende fechar as principais avenidas da cidade. Os organizadores criaram uma campanha de comunicação para dizer que o enterro também será transmitido pela internet. É uma maneira de dizer que nem todo mundo precisa ver no local. Karen Williams-Goetz, presidente da associação de hotéis, diz que a cidade está perto de esgotar sua capacidade de 18 mil quartos.

Os detalhes do evento foram divulgados nesta terça-feira. A partir desta quarta, o governo municipal oferece atividades artísticas e culturais no Centro de Artes de Kentucky no festival "I am Ali" (Eu sou Ali). Na quinta-feira, a cerimônia islâmica e na sexta-feira o desfile pelas ruas da cidade, que deve levar 90 minutos até o cemitério de Cave Hill. O ator Will Smith, estrela do filme "Ali", de 2001, será um dos que vai carregar o caixão. Outro será o ex-campeão Lennox Lewis.