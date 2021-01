Federação Internacional de Judô divulga calendário de 2021 e 'ajuda' brasileiros

A Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês) divulgou na noite de quarta-feira o calendário de eventos de 2021, confirmando a realização de cinco Grand Slams e um Mundial até os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que começarão em 23 de julho. Além disso, a programação de competições prevê também a realização dos torneios continentais e de cinco Abertos.

Todas essas etapas serão classificatórias para os Jogos Olímpicos, distribuindo quase 10 mil pontos no ranking mundial. Os 18 melhores de cada categoria de peso ao final da corrida olímpica carimbam o passaporte para Tóquio-2020.

Para os brasileiros, o novo calendário oferece mais oportunidades de pontuação. Alguns atletas se recuperam de lesões, enquanto que outros buscam ser cabeças-de-chave na Olimpíada ou ainda não estão dentro da zona de ranqueamento olímpico, como é o caso do peso leve feminino (57kg), que não poderá contar com a campeã olímpica Rafaela Silva, suspensa por doping. Em todas as outras 13 categorias, o Brasil tem representantes dentro da zona de classificação.

O fechamento do ranking olímpico será em 28 de junho, data em que serão conhecidos todos os classificados para os Jogos de Tóquio-2020. E, de 24 a 31 de julho, eles lutarão pela glória olímpica na Nippon Budokan, na capital japonesa.

Para começar o ano, os melhores judocas do mundo se enfrentarão no World Masters de Doha, no Catar, a partir desta segunda-feira. É a segunda competição mais importante na corrida olímpica em termos de pontos, valendo até 1.800 pontos, menos apenas do que o Mundial, previsto para junho, em Budapeste, na Hungria, que dá até 2.000 pontos no ranking.

É uma situação inédita no judô a realização de um Mundial no ano olímpico. Isso acontece porque o evento previsto para 2020 foi cancelado em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Em nota, a IJF deixou aberta a possibilidade da fazer outros eventos ainda em 2021 até os Jogos Olímpicos. "Estes são só os eventos confirmados. Ainda há espaço e tempo para mais, se a situação da saúde global melhorar", projetou a entidade.

Confira o calendário completo do judô em 2021 até os Jogos de Tóquio-2020:

11 a 13 de janeiro: Masters - Doha/Catar (1.800 pontos)

18 a 20 de fevereiro: Grand Slam - Tel Aviv/Israel (1.000)

27 a 28 de fevereiro: Aberto Europeu - Praga/República Checa (100)

06 a 07 de março: Aberto Pan-Americano - Santiago/Chile (100)

05 a 07 de março: Grand Slam - Tashkent/Usbequistão (1.000)

13 a 14 de março: Aberto Pan-Americano - Lima/Peru (100)

20 a 21 de março: Aberto Pan-Americano - A confirmar cidade/Argentina (100)

26 a 28 de março: Grand Slam - Tbilisi/Geórgia (1.000)

01 a 03 de abril: Grand Slam - Antalya/Turquia (1.000)

16 a 18 de abril: Campeonato Pan-Americano - Córdoba/Argentina (700)

08 a 09 de maio: Grand Slam - Paris/França (1.000)

06 a 13 de junho: Mundial - Budapeste/Hungria (2.000)

24 a 31 de julho: Jogos Olímpicos de Tóquio-2020