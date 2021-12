Em busca do reconhecimento olímpico, Federação de MMA alcança status de signatário da Wada

O MMA é um dos esportes que mais se popularizou nos últimos anos, e nesta quinta-feira deu um importante passo rumo ao reconhecimento e, quem sabe, ao ingresso em Olimpíadas. A Federação Internacional de MMA (IMMAF, da sigla em inglês) divulgou que a modalidade recebeu status de signatário do Código Wada pela Agência Mundial Antidopagem.

A IMMAF é a primeira organização a alcançar o feito segundo a Política de Aceitação de Novos Signatários, que começou a valer no começo deste ano. A solicitação da entidade foi revisada de acordo com as exigências necessárias e foi aprovada pelo Comitê Executivo da Wada em setembro de 2020. Porém, começou a entrar em vigor junto ao novo código estabelecido no dia 1º de janeiro.

Leia Também Jon Jones faz acordo judicial e acusação de violência doméstica é retirada

Presidente da Wada desde 2019, o polonês Witold Banka comentou sobre a novidade. "A Wada tem o prazer de dar as boas-vindas à Federação Internacional de Artes Marciais Mistas na comunidade do Esporte Limpo", disse o dirigente em comunicado oficial. "Ao assinar o Código, ele se junta a mais de 600 organizações esportivas que já prometeram seu apoio ao movimento antidoping global harmonizado. Gostaríamos particularmente de reconhecer os esforços que têm sido feitos pela IMMAF para levar isso a bom termo."

Para obter a aprovação nos termos da política revisada, a federação de MMA precisou passar por um processo rigoroso. Isso incluiu a avaliação por especialistas independentes de seu nível de boa governança, uma revisão de sua aplicação pelo recém-criado Grupo de Peritos Signatários da Wada (independente da Administração da mesma) e preenchimento de um extenso formulário de conformidade de Código para demonstrar a qualidade de seus programas de doping.

"Este é um passo positivo para a IMMAF e seus atletas, que passarão a contar com a proteção conferida pelo Código", completo Banka.

Ser reconhecida pela Wada é um importante passo para o programa olímpico. Sem isso, as chances de o MMA estar em uma Olimpíada é nula. "Estabelecemos uma nova referência não apenas para o MMA, mas também para o esporte", contou o presidente da IMMAF, Kerrith Brown. A entidade é a única no esporte das lutas mistas reconhecida pela Wada por seu "esporte limpo".