Finalizado, Machida sai do octógono direto para o hospital

Na noite deste sábado, Lyoto Machida subiu no octógono para enfrentar o Luke Rockhold na luta principal do card do UFC New Jersey. Mas a noite não foi das melhores para o brasileiro. Completamente dominado no primeiro assalto, Machida chegou em seu córner baqueado depois de receber uma forte cotovelada na nuca. No assalto seguinte, Lyoto aguentou por mais dois minutos e meio até ser finalizado com o mata-leão do adversário.

Ao final da luta, Lyoto foi direto para o hospital e nem compareceu à coletiva de imprensa. O Dragão, no entanto, não sofreu nada de grave e o procedimento foi apenas preventivo.

Luke Rockhold agora se candidata para enfrentar o campeão dos pesos médios Chris Weidman. Mas a luta entre os dois norte-americanos não acontecerá antes do embate do atual detentor do cinturão com outro brasileiro, Vitor Belfort.

"Eu sou o melhor aqui, fiz a minha parte. Weidman, você fez a sua? Vamos fazer história no Madson Square Garden (em Nova York). Sei o que eu e esses caras podem fazer comigo. Não tenho muito mais a dizer", disparou Rockhold após a vitória em Newark.

NA BRIGA

Também buscando uma chance de disputar o cinturão dos médios, Ronaldo Jacaré derrotou Chris Camozzi com um armlock no primeiro round. Esta foi a quinta vitória seguida do brasileiro que, até o desempenho avassalador de Rockhold, era tido como o próximo a lutar com o vitorioso entre Weidman e Belfort.

O card principal do UFC New Jersey ainda teve duas lutas. Entre as mulheres, Paige VanZant, de 21 anos, levou a melhor sobre Felice Herrig por decisão unânime dos juízes. Durante a coletiva, Dana White elogiou a jovem americana. "Ela tem só 21 anos, sem muita experiência, mas como é competitiva. Veja o que fez com Herrig esta noite. Paige tem aquilo que sempre falo, que você não pode ensinar. Todos no meu camarim queria conhecê-la."

Max Holloway ganhou o prêmio de "Performance da noite" com a guilhotina que aplicou no terceiro assalto da luta contra Cub Swanson. A luta, válida pelos Peso Pena, foi a sexta vencida em sequência por Holloway.